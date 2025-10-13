Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Василий КОБИН: «Ребята очень сильно переживали за результат»
13 октября 2025, 11:56
Василий КОБИН: «Ребята очень сильно переживали за результат»

Тренер «Ингульца» поделился впечатлениями о матче с «Пробоем»

Василий КОБИН: «Ребята очень сильно переживали за результат»
УПЛ. Василий Кобин

В воскресенье, 12 октября, в поединке 11-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Ингулец». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды гостей. Победу своей команды прокомментировал наставник «Ингульца» Василий Кобин.

«Хочу поздравить своих ребят с победой, тяжелой победой. В принципе мы и не настраивались на легкую игру. У нас были кадровые проблемы. Вышедшие игроки показали себя очень хорошо, очень ярко и выдержали тот футбол, который демонстрирует Пробой. У них свой стиль, стиль силовой, вертикальный, и мы готовились к такой игре. Но было тяжело. Был ветер во втором тайме и где-то ребята уже сильно переживали за результат.

Во втором тайме отдали инициативу сопернику? Это была наша плановая работа по подготовке к этому матчу. Мы заранее отдали сопернику мяч, но владели инициативой на футбольном поле. Потому что мы понимали, что нам следует делать в тех или иных ситуациях. Мы очень хорошо двигались без мяча, перекрывали все зоны, выигрывали очень много подборов, не давали ее сопернику пространства из глубины. Мы хорошо с этим справились. Защитники хорошо отработали и пытались играть на контригре. Нам это удалось. В первом тайме более качественно мы это делали. Заработали пенальти, забили гол и уже играли по счету», – сказал Василий Кобин.

События матча

27’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
