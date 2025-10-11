В субботу, 11 октября, сборная Венгрии провела матч против прямого конкурента за второе место в группе F – Армении.

Поединок прошёл на стадионе в Будапеште – «Пушкаш Арена».

Первый тайм не порадовал болельщиков голами, однако следующие 45 минут стали настоящим счастьем для местных фанатов.

После перерыва Венгрия забила два мяча и оформила уверенную победу – 2:0.

Благодаря домашнему успеху Венгрия поднялась на второе место (4 балла), опустив Армению на третье (3 балла).

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 11 октября. Группа F

Венгрия – Армения – 2:0

Голы: Лукач, 56, Грубер, 90+4