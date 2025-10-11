Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгрия – Армения – 2:0. Встреча конкурентов. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
11.10.2025 19:00 – FT 2 : 0
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 22:48 | Обновлено 11 октября 2025, 22:50
56
0

Венгрия – Армения – 2:0. Встреча конкурентов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

11 октября 2025, 22:48 | Обновлено 11 октября 2025, 22:50
56
0
Венгрия – Армения – 2:0. Встреча конкурентов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 октября, сборная Венгрии провела матч против прямого конкурента за второе место в группе F – Армении.

Поединок прошёл на стадионе в Будапеште – «Пушкаш Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм не порадовал болельщиков голами, однако следующие 45 минут стали настоящим счастьем для местных фанатов.

После перерыва Венгрия забила два мяча и оформила уверенную победу – 2:0.

Благодаря домашнему успеху Венгрия поднялась на второе место (4 балла), опустив Армению на третье (3 балла).

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 11 октября. Группа F

Венгрия Армения 2:0

Голы: Лукач, 56, Грубер, 90+4

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жомбор Грубер (Венгрия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Lukacs (Венгрия), асcист Бендегуз Болла.
По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
сборная Армении по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11 октября 2025, 13:11 7
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»

Экс-футболист киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие голкипера Андрея Лунина

Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Футбол | 11 октября 2025, 23:48 0
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина

Тренером интересуется «Панатинаикос»

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11.10.2025, 09:18
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 19:38
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 2
Бокс
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем