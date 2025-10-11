Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Венгрия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
11.10.2025 19:00 - : -
Армения
Чемпионат мира
11 октября 2025, 02:58 |
Венгрия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 11 октября и начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября на Пушкаш Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Венгрии и Армении. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Венгрия

Команда на предыдущие мундиали уже давно не пробивалась. Но в целом сейчас котируется вполне высоко, за счет того, что в других форматах проявляет себя неплохо. Так, она снова сыграла в прошлом году на Евро, правда, не выйдя там из группы. Да и в Лиге Наций получилось в дивизионе А обогнать в споре за третье место Боснию. Это, правда, не спасло от вылета на более низкий уровень, в марте была порка от турок: 1:3 и 0:3.

Да и в квалификации начали подопечные Марко Росси вполне посредственно. Сначала они закончили 2:2 в Ирландии, после чего дома уступили 2:3 Португалии. Впрочем, понятно, что именно эти футболисты будут претендовать тут на второе место. Но тем важнее наконец-то победить в рамках нынешнего цикла.

Армения

Сборная имела довольно ярких исполнителей, среди которых, безусловно, выделяется Мхитарян. Но даже при пиковом Генрихе не удавалось пробиваться на какой-либо финальный турнир. Так что определенный оптимизм вызвало то, что хотя бы в дивизионе С Лиги Наций было взято второе место в группе. Потом, в марте, это, правда, обернулось футбольным унижением: соседи, грузины, не просто выиграли оба стыковых поединка, но еще и при разгромной разнице голов: 0:3 уже в Ереване, 1:6 на выезде.

Крупные поражения продлились и в первом туре отбора: там уступили 0-5 Португалии. Впрочем, уже в сентябре и исправиться успели, на своем поле обыграв 2:1 Ирландию. Если еще и сейчас зацепиться хотя бы за ничью, перспектива хотя бы второго места станет из теоретической вполне ощутимой...

Статистика личных встреч

За все время был только один, и то товарищеский поединок, который венгры в 2004-м году выиграли со счетом 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости с Кавказа чем-то удивят. Тут рекомендуем ставить на победу дома фаворита, причем с форой -1,5 забитых мяча (коэффициент - 2,0).

Венгрия
11 октября 2025 -
19:00
Армения
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
