Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 00:12 | Обновлено 12 октября 2025, 01:22
1238
3

Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт

ФК Динамо. Игорь Суркис

Отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент «Динамо» Игорь Суркис провел беседу с Ярмоленко. Украинский вингер выразил недовольство словами, которые сказал главный тренер на последней пресс-конференции киевского клуба.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
avk2307
дмитро- ти хоть сам розумієш що написав у заголовку і те що написано в дописі нижче?
+1
Arera
Штрафануть обе стороны кофликта на месячную зарплату! Очень действенная мера!
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Закликаємо до дипломатичного вирішення конфлікту! 😊
-1
