Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт
Отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент «Динамо» Игорь Суркис провел беседу с Ярмоленко. Украинский вингер выразил недовольство словами, которые сказал главный тренер на последней пресс-конференции киевского клуба.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».
