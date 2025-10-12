Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент «Динамо» Игорь Суркис провел беседу с Ярмоленко. Украинский вингер выразил недовольство словами, которые сказал главный тренер на последней пресс-конференции киевского клуба.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».