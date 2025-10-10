Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
10 октября 2025, 15:43 | Обновлено 10 октября 2025, 15:55
ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»

Коуч сборной Румынии традиционно недоволен судейством

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу заявил в на пресс-конференции, что победа в товарищеском матче с Молдовой (2:1) дает уверенность и энтузиазм его игрокам перед матчем с Австрией в отборе к ЧМ-2026, который состоится в воскресенье, 12 октября, в Бухаресте:

«Это был хороший подготовительный матч против амбициозной и мотивированной команды, которая шла после нелепого поражения (прим. – 1:11 от Норвегии), потому что иначе не могу это назвать. Но Молдова – команда, которая сделала прогресс, у нее есть группа конкурентоспособных игроков. Я доволен, потому что сегодня дал возможность игрокам из внутреннего чемпионата сыграть за национальную сборную. И они доказали, что заслуживают этого. Были и молодые игроки – Эйсат, Чуботару, и их присутствие многое значит для будущего румынского футбола. Так что матч очень помог нам увидеть других игроков. А 2:1 – это положительный результат, он дает нам уверенность и энтузиазм перед матчем с Австрией».

Экс-коуч Шахтера и Динамо выразил недовольство судейством, отметив, что гол Молдовы должен был быть отменен из-за фола в атаке:

«Счет 2:1 немного обманчив, он мог быть 2:0. Потому что фол при нашем пропущенном голе был очевидным. Тяжело не заметить такой фол. Голова игрока попала по руке вратаря, а не по мячу, который оказался в воротах. Не знаю, к сожалению, у меня постоянно такое невезение с судейством. Потому что был и очевидный пенальти – подножка в штрафной, без вопросов. Это те моменты, которые могут повлиять на результат матча».

Ничья 2:2 в матче Кипр – Босния, который состоялся 9 октября в группе Румынии в отборе к ЧМ-2026, напомнила Мирче Луческу о ничьей, добытой на Кипре:

«Кипр – очень хорошая команда. Счет не случаен. Я был чрезвычайно разочарован после нашего матча с Кипром. Был настолько зол, что хотел уйти в отставку. Вести 2:0 и не удержать такой результат… Мы были недостаточно умны и вернулись домой с 2:2, хотя должны были оставаться в борьбе».

На вопрос, помогает ли ничья в матче Кипр – Босния сборной Румынии, Луческу ответил:

«Нет. Сейчас для нас главное – плей-офф, пусть будет ясно. В воскресенье состоится матч большого престижа с Австрией. Мой последний матч у руля сборной был против Австрии (прим. – в его первый срок). Посмотрим, станет ли этот снова моим последним. Увидим. Не знаю, как будет (прим. – будет ли он на скамейке в плей-офф). Я дал обещание, и я человек слова, посмотрим, что будет».

Сборная Румынии обыграла команду Молдовы со счетом 2:1 в Бухаресте в товарищеском матче 9 октября. Команда под руководством Мирчи Луческу победила благодаря голам Луиса Мунтяну (12 мин) и Яниса Хаджи (44 мин), а гол в свои ворота провел Йонуц Раду (38 мин).

По теме:
С голом Шомуродова. Узбекистан провел первый матч под управлением Каннаваро
ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал точный счет матча с Исландией
товарищеские матчи сборная Румынии по футболу сборная Молдовы по футболу Мирча Луческу автогол Янис Хаджи Олимпиу Моруцан видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Йонуц Раду судейство сборная Кипра по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Австрии по футболу пресс-конференция
Николай Степанов Источник
