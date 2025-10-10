Сборная Румынии одержала победу в товарищеском матче против Молдовы.

Спарринг состоялся в Бухаресте на стадионе «Арена Национальа». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте отличился Луис Мунтяну. Однако на 38-й минуте Молдова сравняла счет благодаря автоголу Йонуца Раду.

Еще до перерыва румыны снова вышли вперед, когда забил Янис Хаджи. У хозяев поля два ассиста сделал Олимпиу Моруцан.

Победу в матче одержала румынская команда под руководством Мирчи Луческу, экс-коуча Шахтера и Динамо.

Товарищеский матч

9 октября 2025 года, Бухарест, Арена Национала

Румыния – Молдова – 2:1

Голы: Мунтяну, 12, Хаджи, 44 – Раду, 38 (автогол)

Видео голов и обзор матча