Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Румыния
09.10.2025 21:00 – FT 2 : 1
Молдова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 октября 2025, 03:34 | Обновлено 10 октября 2025, 03:37
58
0

Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Бухаресте

10 октября 2025, 03:34 | Обновлено 10 октября 2025, 03:37
58
0
Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сборная Румынии одержала победу в товарищеском матче против Молдовы.

Спарринг состоялся в Бухаресте на стадионе «Арена Национальа». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте отличился Луис Мунтяну. Однако на 38-й минуте Молдова сравняла счет благодаря автоголу Йонуца Раду.

Еще до перерыва румыны снова вышли вперед, когда забил Янис Хаджи. У хозяев поля два ассиста сделал Олимпиу Моруцан.

Победу в матче одержала румынская команда под руководством Мирчи Луческу, экс-коуча Шахтера и Динамо.

Товарищеский матч

9 октября 2025 года, Бухарест, Арена Национала

Румыния – Молдова – 2:1

Голы: Мунтяну, 12, Хаджи, 44 – Раду, 38 (автогол)

Видео голов и обзор матча

По теме:
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Англия – Уэльс – 3:0. Большое британское дерби на Уэмбли. Видео голов
Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор
товарищеские матчи ЧМ-2026 по футболу сборная Румынии по футболу сборная Молдовы по футболу Мирча Луческу видео голов и обзор Олимпиу Моруцан Йонуц Раду автогол Янис Хаджи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 1
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 13
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Футбол | 10.10.2025, 04:10
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 09.10.2025, 22:44
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 39
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем