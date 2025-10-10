Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Сергей Ребров может рассчитывать на 23 футболиста
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матч против Исландии.
В список попали 23 футболиста:
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.
Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный.
Нападающий: Владислав Ванат, Артем Довбик.
Единственный футболист, который сейчас находится в расположении сборной, но не попал в заявку на игру – травмированный Егор Ярмолюк.
Матч Исландия – Украина состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.
