Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 10:30 | Обновлено 10 октября 2025, 11:07
Сергей Ребров может рассчитывать на 23 футболиста

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матч против Исландии.

В список попали 23 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный.

Нападающий: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Единственный футболист, который сейчас находится в расположении сборной, но не попал в заявку на игру – травмированный Егор Ярмолюк.

Матч Исландия – Украина состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу заявка Исландия - Украина
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Don't push the horses
Ну всьо без перлини перемоги не буде
Ответить
0
Slunkoo
elsi budut hrati matvienko Bondar mozna stavki robiti na pobedu + 2 Islandii
Ответить
0
Андрій Шевченко
А якщо вийдуть дебіли матвієнки бондаренки, то ще мінус два.
Ответить
0
Slunkoo
kde Batagov??? jibanutij trener na holovu....
Ответить
-1
batistuta
Головне, щоб світло русня не вибила! 
Ответить
-1
