Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
10 октября 2025, 09:56 |
609
0

Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026

Все 10 полевых игроков стартового состава отметились голевыми действиями в матче с Сан-Марино

Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австрии установила необычное достижение в матче квалификации чемпионата мира.

В домашнем поединке против Сан-Марино, который выиграли австрийцы со счетом 10:0, все 10 полевых игроков стартового состава отметились результативными действиями.

Игроки стартового состава сборной Австрии и количество результативных действий в матче против Сан-Марино

  • Марко Арнаутович – 4 гола
  • Стефан Полш – 2 гола и ассист
  • Марсель Забитцер – 2 ассиста
  • Романо Шмид – гол и ассист
  • Конрад Лаймер – гол
  • Микаэль Грегориш – гол
  • Давид Алаба – ассист
  • Александер Прасс – ассист
  • Николас Зайвальд – ассист
  • Кевин Дансо – ассист

Также голом и ассистом отличился вышедший на замену Николас Вурмбранд и ассистом – Флориан Гриллитш, который также начинал матч в запасе.

По теме:
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины перед игрой с Исландией
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Легенда Динамо не понимает Реброва: «С него будут спрашивать»
ЧМ-2026 по футболу сборная Австрии по футболу сборная Сан-Марино по футболу статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
