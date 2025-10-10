Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Австрии установила необычное достижение в матче квалификации чемпионата мира.

В домашнем поединке против Сан-Марино, который выиграли австрийцы со счетом 10:0, все 10 полевых игроков стартового состава отметились результативными действиями.

Игроки стартового состава сборной Австрии и количество результативных действий в матче против Сан-Марино

Марко Арнаутович – 4 гола

Стефан Полш – 2 гола и ассист

Марсель Забитцер – 2 ассиста

Романо Шмид – гол и ассист

Конрад Лаймер – гол

Микаэль Грегориш – гол

Давид Алаба – ассист

Александер Прасс – ассист

Николас Зайвальд – ассист

Кевин Дансо – ассист

Также голом и ассистом отличился вышедший на замену Николас Вурмбранд и ассистом – Флориан Гриллитш, который также начинал матч в запасе.