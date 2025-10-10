Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Все 10 полевых игроков стартового состава отметились голевыми действиями в матче с Сан-Марино
Сборная Австрии установила необычное достижение в матче квалификации чемпионата мира.
В домашнем поединке против Сан-Марино, который выиграли австрийцы со счетом 10:0, все 10 полевых игроков стартового состава отметились результативными действиями.
Игроки стартового состава сборной Австрии и количество результативных действий в матче против Сан-Марино
- Марко Арнаутович – 4 гола
- Стефан Полш – 2 гола и ассист
- Марсель Забитцер – 2 ассиста
- Романо Шмид – гол и ассист
- Конрад Лаймер – гол
- Микаэль Грегориш – гол
- Давид Алаба – ассист
- Александер Прасс – ассист
- Николас Зайвальд – ассист
- Кевин Дансо – ассист
Также голом и ассистом отличился вышедший на замену Николас Вурмбранд и ассистом – Флориан Гриллитш, который также начинал матч в запасе.
