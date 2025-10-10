Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Шотландия
09.10.2025 21:45 – FT 3 : 1
Греция
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:59 | Обновлено 10 октября 2025, 03:13
Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялась игра между Шотландией и Грецией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре между Шотландией и Грецией победили хозяева со счетом 3:1.

Интересно, что все голы в Глазго были забиты во втором тайме.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

21:45. Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 – Цимикас, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Шотландия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Кристи (Шотландия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Цимикас (Греция).
ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Греции по футболу сборная Шотландии по футболу Райан Кристи Костас Цимикас Льюис Фергюсон Линдон Дайкс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
