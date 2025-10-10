Чемпионат мира10 октября 2025, 02:59 | Обновлено 10 октября 2025, 03:13
26
0
Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября 2025, 02:59 | Обновлено 10 октября 2025, 03:13
26
0
Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день состоялась игра между Шотландией и Грецией.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В игре между Шотландией и Грецией победили хозяева со счетом 3:1.
Интересно, что все голы в Глазго были забиты во втором тайме.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября
21:45. Шотландия – Греция – 3:1
Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 – Цимикас, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Шотландия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Кристи (Шотландия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Цимикас (Греция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2025, 03:22 0
Сергей Ребров сообщил подробности о состоянии защитника Александра Тымчика
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 1
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Футбол | 09.10.2025, 20:50
Футбол | 09.10.2025, 09:54
Комментарии 0
Популярные новости
09.10.2025, 17:22 30
08.10.2025, 00:55 1
08.10.2025, 06:50
09.10.2025, 06:05 1
08.10.2025, 04:40 1
08.10.2025, 00:40
08.10.2025, 07:13 5