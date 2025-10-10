Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялась игра между Шотландией и Грецией.

В игре между Шотландией и Грецией победили хозяева со счетом 3:1.

Интересно, что все голы в Глазго были забиты во втором тайме.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

21:45. Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 – Цимикас, 62

Видео голов и обзор матча