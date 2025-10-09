Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Беларусь
09.10.2025 21:45 – FT 0 : 6
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение

Датчане отгрузили соперникам 6 мячей, параллельно Шотландия одолела Грецию 3:1

Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании с разгромным счетом выиграла матч квалификации чемпионата мира 2026 у команды беларусь – 6:0.

Встреча состоялась на нейтральном поле «3ТЕ» в венгерском городе Залаэгерсег.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубли в этом поединке оформили Расмус Хойлунд и Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Виктор Фрохолдт и Патрик Доргу.

беларусь, которая должна быть отстранена от футбола по примеру россии, проиграла третий матч подряд в отборе к мундиалю с общим счетом 1:13.

У Дании в активе семь пунктов. Столько же и у Шотландии, которая в параллельной игре квартета справилась с Грецией 3:1. У греков в таблице три балла.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа С, 9 октября

беларусь – Дания – 0:6

Голы: Фрохолдт, 14, Хойлунд, 19, 45, Доргу, 45+6, Дрейер, 66, 78

Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+4 – Цимикас, 62

Таблица группы С

Группа C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Дания 3 2 1 0 9 - 0 12.10.25 21:45 Дания - Греция09.10.25 Беларусь 0:6 Дания08.09.25 Греция 0:3 Дания05.09.25 Дания 0:0 Шотландия 7
2 Шотландия 3 2 1 0 5 - 1 12.10.25 19:00 Шотландия - Беларусь09.10.25 Шотландия 3:1 Греция08.09.25 Беларусь 0:2 Шотландия05.09.25 Дания 0:0 Шотландия 7
3 Греция 3 1 0 2 6 - 7 12.10.25 21:45 Дания - Греция09.10.25 Шотландия 3:1 Греция08.09.25 Греция 0:3 Дания05.09.25 Греция 5:1 Беларусь 3
4 Беларусь 3 0 0 3 1 - 13 12.10.25 19:00 Шотландия - Беларусь09.10.25 Беларусь 0:6 Дания08.09.25 Беларусь 0:2 Шотландия05.09.25 Греция 5:1 Беларусь 0
Полная таблица

Фотогалерея матча беларусь – Дания (0:6)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Фотогалерея матча Шотландия – Греция (3:1)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерланды разгромили Мальту и захватили лидерство в группе отбора к ЧМ
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Эстония – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу сборная Шотландии по футболу сборная беларуси по футболу ЧМ-2026 по футболу Расмус Хойлунд Патрик Доргу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua





