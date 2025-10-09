Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение
Датчане отгрузили соперникам 6 мячей, параллельно Шотландия одолела Грецию 3:1
Сборная Дании с разгромным счетом выиграла матч квалификации чемпионата мира 2026 у команды беларусь – 6:0.
Встреча состоялась на нейтральном поле «3ТЕ» в венгерском городе Залаэгерсег.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубли в этом поединке оформили Расмус Хойлунд и Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Виктор Фрохолдт и Патрик Доргу.
беларусь, которая должна быть отстранена от футбола по примеру россии, проиграла третий матч подряд в отборе к мундиалю с общим счетом 1:13.
У Дании в активе семь пунктов. Столько же и у Шотландии, которая в параллельной игре квартета справилась с Грецией 3:1. У греков в таблице три балла.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа С, 9 октября
беларусь – Дания – 0:6
Голы: Фрохолдт, 14, Хойлунд, 19, 45, Доргу, 45+6, Дрейер, 66, 78
Шотландия – Греция – 3:1
Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+4 – Цимикас, 62
Таблица группы С
|Группа C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Дания
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|12.10.25 21:45 Дания - Греция09.10.25 Беларусь 0:6 Дания08.09.25 Греция 0:3 Дания05.09.25 Дания 0:0 Шотландия
|7
|2
|Шотландия
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|12.10.25 19:00 Шотландия - Беларусь09.10.25 Шотландия 3:1 Греция08.09.25 Беларусь 0:2 Шотландия05.09.25 Дания 0:0 Шотландия
|7
|3
|Греция
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|12.10.25 21:45 Дания - Греция09.10.25 Шотландия 3:1 Греция08.09.25 Греция 0:3 Дания05.09.25 Греция 5:1 Беларусь
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|12.10.25 19:00 Шотландия - Беларусь09.10.25 Беларусь 0:6 Дания08.09.25 Беларусь 0:2 Шотландия05.09.25 Греция 5:1 Беларусь
|0
Фотогалерея матча беларусь – Дания (0:6)
Фотогалерея матча Шотландия – Греция (3:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились
Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура