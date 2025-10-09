Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение

Сборная Дании с разгромным счетом выиграла матч квалификации чемпионата мира 2026 у команды беларусь – 6:0.

Встреча состоялась на нейтральном поле «3ТЕ» в венгерском городе Залаэгерсег.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубли в этом поединке оформили Расмус Хойлунд и Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Виктор Фрохолдт и Патрик Доргу.

беларусь, которая должна быть отстранена от футбола по примеру россии, проиграла третий матч подряд в отборе к мундиалю с общим счетом 1:13.

У Дании в активе семь пунктов. Столько же и у Шотландии, которая в параллельной игре квартета справилась с Грецией 3:1. У греков в таблице три балла.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа С, 9 октября

беларусь – Дания – 0:6

Голы: Фрохолдт, 14, Хойлунд, 19, 45, Доргу, 45+6, Дрейер, 66, 78

Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+4 – Цимикас, 62

Таблица группы С

Группа C Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Дания 3 2 1 0 9 - 0 12.10.25 21:45 Дания - Греция 09.10.25 Беларусь 0:6 Дания 08.09.25 Греция 0:3 Дания 05.09.25 Дания 0:0 Шотландия 7 2 Шотландия 3 2 1 0 5 - 1 12.10.25 19:00 Шотландия - Беларусь 09.10.25 Шотландия 3:1 Греция 08.09.25 Беларусь 0:2 Шотландия 05.09.25 Дания 0:0 Шотландия 7 3 Греция 3 1 0 2 6 - 7 12.10.25 21:45 Дания - Греция 09.10.25 Шотландия 3:1 Греция 08.09.25 Греция 0:3 Дания 05.09.25 Греция 5:1 Беларусь 3 4 Беларусь 3 0 0 3 1 - 13 12.10.25 19:00 Шотландия - Беларусь 09.10.25 Беларусь 0:6 Дания 08.09.25 Беларусь 0:2 Шотландия 05.09.25 Греция 5:1 Беларусь 0 Полная таблица

Фотогалерея матча беларусь – Дания (0:6)

