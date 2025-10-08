беларусь – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 9 октября в 21:45 по Киеву
В четверг, 9 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными беларуси и Дании. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
беларусь
Почему-то белорусы не дисквалифицированы от международного футбола вместе с россиянами, а до сих пор продолжают выступления на европейской арене. Однако делают это не слишком удачно – в минолетней Лиге наций коллектив занял 3-е место группы С, которая даже не дает возможности играть в переходных матчах за повышение.
Квалификацию на ЧМ беларусь также начала неудачно – в 2 стартовых турах команда проиграла Шотландии и Греции, поэтому сейчас с 0 баллами на счету занимает последнее место собственной группы.
Дания
А вот датчане смотрятся очень неплохо. Команда даже смогла выйти в плей-офф в прошлом сезоне Лиги наций, однако там уступила Португалии на стадии 1/4 финала.
Квалификацию на чемпионат мира коллектив начал с ничьей с Шотландией и победы над Грецией. Эти результаты позволяют команде занимать 1-е место турнирной таблицы собственной группы на данный момент.
Личные встречи
Последний раз команды встречались между собой еще в далеком 1999 году в рамках квалификации на Евро. Тогда 1 игра завершилась вничью, а во 2-й минимальную победу одержала Дания.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия белорусов в официальных играх продолжается уже в течение 6 матчей.
- беларусь пропустила 7 голов на текущем отборе – 2-й худший результат среди команд, сыгравших всего 2 игры.
- В последних 8 выездных поединках Дания одержала всего 1 победу.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.
21:45
