Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. беларусь – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Беларусь
09.10.2025 21:45 - : -
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 октября 2025, 19:35 | Обновлено 08 октября 2025, 20:36
беларусь – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 октября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная беларуси

В четверг, 9 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными беларуси и Дании. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

беларусь

Почему-то белорусы не дисквалифицированы от международного футбола вместе с россиянами, а до сих пор продолжают выступления на европейской арене. Однако делают это не слишком удачно – в минолетней Лиге наций коллектив занял 3-е место группы С, которая даже не дает возможности играть в переходных матчах за повышение.

Квалификацию на ЧМ беларусь также начала неудачно – в 2 стартовых турах команда проиграла Шотландии и Греции, поэтому сейчас с 0 баллами на счету занимает последнее место собственной группы.

Дания

А вот датчане смотрятся очень неплохо. Команда даже смогла выйти в плей-офф в прошлом сезоне Лиги наций, однако там уступила Португалии на стадии 1/4 финала.

Квалификацию на чемпионат мира коллектив начал с ничьей с Шотландией и победы над Грецией. Эти результаты позволяют команде занимать 1-е место турнирной таблицы собственной группы на данный момент.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой еще в далеком 1999 году в рамках квалификации на Евро. Тогда 1 игра завершилась вничью, а во 2-й минимальную победу одержала Дания.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия белорусов в официальных играх продолжается уже в течение 6 матчей.
  • беларусь пропустила 7 голов на текущем отборе – 2-й худший результат среди команд, сыгравших всего 2 игры.
  • В последних 8 выездных поединках Дания одержала всего 1 победу.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Беларусь
9 октября 2025 -
21:45
Дания
Тотал больше 2.5 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Беларусь сборная беларуси по футболу сборная Дании по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
