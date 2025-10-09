Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Чемпионат мира
09 октября 2025, 13:48
Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября на Хэмпден Парк пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Шотландии и Греции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда постепенно вышла при нынешнем наставнике, Стиве Кларке, на достаточно неплохой уровень, но со своим потолком возможностей. Она сыграла на обоих крайних Евро, но было взято по ничьей при паре поражений. В Лиге Наций дебютант дивизиона А год назад взял семь очков, уверенно опередив Польшу в споре за третье место. Но в марте уступили как раз грекам, причем после 1:0 на выезде разгромно уступили 0:3 дома.

В рамках квалификации Мактоминей и компания начинали с пары сентябрьских выездных матчей. И провели их неплохо, сначала устояв на нулевую ничью против фаворита квартета, Дании. А потом даже обыграли в номинально гостевой встрече белорусов - получилось забить в конце первого и середине второго таймов.

Греция

Сборная была очень близка в прошлом году к возвращению на чемпионаты - но в итоге в решающем стыковом поединке, с Грузией, уступила в серии пенальти. Зато хотя бы в Лиге Наций смогли порадовать, выиграв за ту осень пять раз, в том числе и в Англии. Фаворит все же взял реванш и отобрал первое место в группе. Но зато в марте в плей-офф, даже проиграв первый поединок шотландцам, потом выбили их разгромом в Глазго.

С победы, причем крупной, начали и квалификацию, с 5:1 дома с белоруссией. Но потом, там же принимая Данию, уже не получилось ничего - на три гола фаворита не ответили ничем, кроме пары желтых. Очевидно, что сейчас реальной задачей будет борьба за второе место, и сейчас будет во многом ключевой поединок.

Статистика личных встреч

Кроме упомянутых матчей весной, были только поединки в отборе аж на Евро-96. Тогда сборные обменялись победами со счетом 1:0 на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматриваются как практически идентичные по силам. Вряд ли их упорное противостояние окажется зрелищным, тут ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
