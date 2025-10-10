Неожиданно! Сабо назвал худшего, по его мнению, игрока сборной Украины
Авторитетный украинский тренер ждет намного большего от этого нападающего «сине-желтых»
В эксклюзивном комментарии Sport.ua бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кто сейчас больше всего его разочаровывает в составе команды Сергея Реброва.
– Довбик, – сказал специалист. – В моем понимании, центральный нападающий должен действовать совсем по-другому. Артем мало двигается, он как будто прикован к центральным защитникам соперника и все. А в итальянских командах центрбеки всегда в движении, поэтому и форварду нужно больше себя предлагать, получать мяч на ход. У Довбика, к сожалению, я этого не вижу. Ему тяжело даже убежать от оппонента. Что сейчас он может, так это неплохо сыграть головой на стандарте.
Напомним, что сегодня, в Рейкьявике в 21:45 начнется поединок отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Исландии и Украины.
