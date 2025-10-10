Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданно! Сабо назвал худшего, по его мнению, игрока сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 09:22 |
864
0

Неожиданно! Сабо назвал худшего, по его мнению, игрока сборной Украины

Авторитетный украинский тренер ждет намного большего от этого нападающего «сине-желтых»

10 октября 2025, 09:22 |
864
0
Неожиданно! Сабо назвал худшего, по его мнению, игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В эксклюзивном комментарии Sport.ua бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кто сейчас больше всего его разочаровывает в составе команды Сергея Реброва.

– Довбик, – сказал специалист. – В моем понимании, центральный нападающий должен действовать совсем по-другому. Артем мало двигается, он как будто прикован к центральным защитникам соперника и все. А в итальянских командах центрбеки всегда в движении, поэтому и форварду нужно больше себя предлагать, получать мяч на ход. У Довбика, к сожалению, я этого не вижу. Ему тяжело даже убежать от оппонента. Что сейчас он может, так это неплохо сыграть головой на стандарте.

Напомним, что сегодня, в Рейкьявике в 21:45 начнется поединок отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Исландии и Украины.

По теме:
Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Довбик Сергей Ребров
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Футбол | 10 октября 2025, 09:45 0
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале

В мадридском клубе планируется перестройка

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Ребров рассказал, почему не вызвал защитников Динамо и Металлиста 1925
Футбол | 10.10.2025, 02:44
Ребров рассказал, почему не вызвал защитников Динамо и Металлиста 1925
Ребров рассказал, почему не вызвал защитников Динамо и Металлиста 1925
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 6
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем