ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
09.10.2025 19:00 – FT 2 : 1
Литва
Чемпионат мира
09 октября 2025, 21:37 | Обновлено 09 октября 2025, 21:43
Финляндия одержала волевую победу над Литвой в квалификации ЧМ-2026

Хозяева поля в Хельсинки сумели отыграться и забить победный гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Финляндии выиграла домашний матч отбора к чемпионату мира 2026 против команды Литвы (2:1).

На «Олимпийском стадионе» в Хельсинки гости открыли счет в первом тайме, на 25-й минуте отличился Пиюс Ширвис.

После перерыва финская команда переломила ход игры и вырвала победу. На 48-й минуте Беньямин Каллман сравнял счет, а на 55-й победный мяч забил Адам Маргиев.

Подопечные Марку Канервы удержали преимущество до финального свистка, несмотря на травмы Каллмана и Мархиева, которых пришлось заменить.

Финляндия сохраняет шансы в борьбе за выход на чемпионат мира, тогда как Литва потерпела очередное поражение в группе.

Положение в группе G: Нидерланды, Польша, Финляндия (по 10), Литва (3), Мальта (2).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

9 октября 2025, Хельсинки

Финляндия – Литва – 2:1

Голы: Каллман, 48, Маргиев, 55 – Ширвис, 25

Турнирная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
