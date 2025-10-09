Финляндия одержала волевую победу над Литвой в квалификации ЧМ-2026

Сборная Финляндии выиграла домашний матч отбора к чемпионату мира 2026 против команды Литвы (2:1).

На «Олимпийском стадионе» в Хельсинки гости открыли счет в первом тайме, на 25-й минуте отличился Пиюс Ширвис.

После перерыва финская команда переломила ход игры и вырвала победу. На 48-й минуте Беньямин Каллман сравнял счет, а на 55-й победный мяч забил Адам Маргиев.

Подопечные Марку Канервы удержали преимущество до финального свистка, несмотря на травмы Каллмана и Мархиева, которых пришлось заменить.

Финляндия сохраняет шансы в борьбе за выход на чемпионат мира, тогда как Литва потерпела очередное поражение в группе.

Положение в группе G: Нидерланды, Польша, Финляндия (по 10), Литва (3), Мальта (2).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

9 октября 2025, Хельсинки

Финляндия – Литва – 2:1

Голы: Каллман, 48, Маргиев, 55 – Ширвис, 25

Турнирная таблица