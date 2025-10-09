Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
09.10.2025 19:00 - : -
Литва
Чемпионат мира
09 октября 2025, 13:13 | Обновлено 09 октября 2025, 13:14
Финляндия – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 октября в 19:00 по Киеву

09 октября 2025, 13:13 | Обновлено 09 октября 2025, 13:14
Финляндия – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября на Олимпийский (Хельсинки) пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Финляндии и Литвы. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Финляндия

Команда смогла сыграть на дебютном для себя Евро-2020. Повторить тот успех не получилось, наоборот, постепенно результаты падали. Звезды во главе с Пукки откровенно старели, оставляя пик формы в прошлой, а других футболистов такого же класса в небольшой скандинавской стране не появлялось. Год назад, осенью в рамках Лиги Наций был полный провал, в рамках Лиге Наций, где проиграли все без исключений матчи, как Англии, так и Греции и Ирландии.

После такого попрощались с Канервой, несмотря на все его прежние заслуги. Но при новом наставнике, результаты очень противоречивы. Да, были победы не только над аутсайдером, Мальтой, но и сенсационно, с Польшей. Но та взяла реванш со счетом 1:3, да и Нидерландам ожидаемо уступили, да и с нынешним противником теряли очки.

Литва

Сборная представляет не титульный вид спорта для своей страны. Вот в том же баскетболе небольшое количество населения не помешало добиваться хороших и стабильных успехов. Тут же что-то получается разве что на региональном уровне, типа Балтийского кубка. Даже в Лиге Наций, играя со скромными противниками, Румынией, Косово и Кипром, закончили только поражениями и без единого очка.

В 2025-м году реальная задача сводится к тому, чтобы не стать последним. Но оба поединка с другим аутсайдером, Мальтой, приносили только ничьи - 0:0 на выезде, 1:1 дома. Кроме того, были 2:2 с Финляндией, да и фаворитам уступали минимально: 0:1 с Польшей, 2:3 в Нидерландах. И только раз подопечные Янкаускаса были разгромлены, когда получили 0:5 в Дании в товарищеской встрече.

Статистика личных встреч

В 2014-м году, на Балтийском кубке, литовцы выиграли 1:0. В марте была ничья 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары хозяев. Но тут и гости могут побороться за очки - ставим на тотал больше 2,0 голов

Финляндия
9 октября 2025 -
19:00
Литва
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
