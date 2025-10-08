Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ворскла
08.10.2025 12:00 – FT 0 : 1
Чернигов
Украина. Первая лига
Ворскла – Чернигов – 0:1. Второе поражение подряд. Видео гола и обзор матча

Команда Александра Бабича снова не смогла реализовать свои моменты

В среду, 8 октября, в Полтаве прошел матч десятого тура Первой лиги. «Ворскла» принимала ФК «Чернигов» и проиграла со счетом 0:1.

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей, несмотря на старания команд. А после перерыва забили гости. На 62-й минуте Дмитрий Кулик вывел ФК «Чернигов» вперед.

«Ворскла» старалась спастись от поражения. Подопечные Александра Бабича создали у ворот «Чернигова» несколько голевых моментов. Однако на последнем рубеже отлично действовал голкипер команды гостей Максим Татаренко.

Также в некоторых эпизода игроков «Ворсклы» подводила точность, и мяч летел мимо ворот. В итоге счет так и не изменился.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Полтава, стадион им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – ФК «Чернигов» – 0:1

Голы: Кулик, 62

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Dmitro Kulik (Чернигов).
Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги
Александр БАБИЧ: «У команды сейчас психологическая яма»
Победный дебют Рябоконя. Левый Берег выиграл и поднялся в топ-5
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
