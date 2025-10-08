Ворскла – Чернигов – 0:1. Второе поражение подряд. Видео гола и обзор матча
Команда Александра Бабича снова не смогла реализовать свои моменты
В среду, 8 октября, в Полтаве прошел матч десятого тура Первой лиги. «Ворскла» принимала ФК «Чернигов» и проиграла со счетом 0:1.
Первый тайм поединка прошел без забитых мячей, несмотря на старания команд. А после перерыва забили гости. На 62-й минуте Дмитрий Кулик вывел ФК «Чернигов» вперед.
«Ворскла» старалась спастись от поражения. Подопечные Александра Бабича создали у ворот «Чернигова» несколько голевых моментов. Однако на последнем рубеже отлично действовал голкипер команды гостей Максим Татаренко.
Также в некоторых эпизода игроков «Ворсклы» подводила точность, и мяч летел мимо ворот. В итоге счет так и не изменился.
Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Полтава, стадион им. Бутовского
«Ворскла» Полтава – ФК «Чернигов» – 0:1
Голы: Кулик, 62
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
