Александр БАБИЧ: «У команды сейчас психологическая яма»

В поединке десятого тура Первой лиги «Ворскла» в Полтаве со счетом 0:1 проиграла «Чернигову». О причинах поражения своей команды рассказал главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич.

«Я могу сказать, что что-то сломалось, что-то есть такая психологическая яма сейчас у команды. Давит то, что мы не можем забить свои моменты и давит то, что нам залетает. Один удар с Прикарпатье – гол, один удар сейчас – гол. У нас три момента очень хороших были. Мы не убиваем. Это давит. Как после этого выходить? Надо дать немного, скорее всего, покоя, дать уверенности футболистам. Дать им, скажем так, пообщаться и высказаться с тренерским штабом. Я понимаю, сейчас такая ситуация, что команда проиграет, и как раз очень много недовольных, и нужно говорить сто процентов.

Заиграли совсем по-другому после пропущенного гола? Ну я же говорю, что давит то, что мы не можем забить. После того как пропустили, немного игра раскрылась. Каждый матч в Первой лиге команды играют по счету. После того как мы пропустили, у нас как раз и три момента очень неплохих было», – сказал Александр Бабич.