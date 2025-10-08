Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр БАБИЧ: «У команды сейчас психологическая яма»
Первая лига
Ворскла
08.10.2025 12:00 – FT 0 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 17:36 |
299
3

Александр БАБИЧ: «У команды сейчас психологическая яма»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал поражение в матче с ФК «Чернигов»

08 октября 2025, 17:36 |
299
3 Comments
Александр БАБИЧ: «У команды сейчас психологическая яма»
ФК Ворскла. Александр Бабич

В поединке десятого тура Первой лиги «Ворскла» в Полтаве со счетом 0:1 проиграла «Чернигову». О причинах поражения своей команды рассказал главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич.

«Я могу сказать, что что-то сломалось, что-то есть такая психологическая яма сейчас у команды. Давит то, что мы не можем забить свои моменты и давит то, что нам залетает. Один удар с Прикарпатье – гол, один удар сейчас – гол. У нас три момента очень хороших были. Мы не убиваем. Это давит. Как после этого выходить? Надо дать немного, скорее всего, покоя, дать уверенности футболистам. Дать им, скажем так, пообщаться и высказаться с тренерским штабом. Я понимаю, сейчас такая ситуация, что команда проиграет, и как раз очень много недовольных, и нужно говорить сто процентов.

Заиграли совсем по-другому после пропущенного гола? Ну я же говорю, что давит то, что мы не можем забить. После того как пропустили, немного игра раскрылась. Каждый матч в Первой лиге команды играют по счету. После того как мы пропустили, у нас как раз и три момента очень неплохих было», – сказал Александр Бабич.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Dmitro Kulik (Чернигов).
По теме:
Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Ворскла – Чернигов – 0:1. Второе поражение подряд. Видео гола и обзор матча
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Александр Бабич пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Футбол | 08 октября 2025, 11:13 9
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины

Мирон Маркевич заявил, что Андрей Ярмоленко мог бы помочь национальной команде

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08 октября 2025, 08:19 54
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко

Тренер больше не рассчитывает на футболиста

ВИДЕО. Выбил в своего вратаря. Невероятный автогол в чемпионате Украины
Футбол | 08.10.2025, 17:45
ВИДЕО. Выбил в своего вратаря. Невероятный автогол в чемпионате Украины
ВИДЕО. Выбил в своего вратаря. Невероятный автогол в чемпионате Украины
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08.10.2025, 06:30
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gennadiy Korovin
Все команды А.Бабича пребывали в психологической яме⚽️🇺🇦
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Mishgan2507
Чого досяг Бабич, як тренер??? Виглядає так, що ніби його агенти доплачують за те, що Бабича беруть у команду, інакше я не розумію логіку його роботодавців
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
06.10.2025, 21:31 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем