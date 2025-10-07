Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ворскла
08.10.2025 12:00 - : -
Чернигов
Украина. Первая лига
07 октября 2025, 16:23 | Обновлено 07 октября 2025, 16:48
Ворскла – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 8 октября в 12:00 по Киеву

Ворскла – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В среду, 8 октября, состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Ворскла

Не слишком удачно проводит текущий сезон полтавский клуб. За 9 игр Первой лиги «Ворскла» одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Благодаря этим результатам коллектив занимает 7-е место турнирной таблицы, имея на счету 12 зачетных пунктов. Расстояние от лидера чемпионата сейчас составляет уже 13 очков.

В Кубке Украины клуб также выступил плохо, вылетев от «Виктории» на стадии 1/32 финала турнира.

Чернигов

Очень тяжело проводит сезон новичок чемпионата. За 7 игр коллектив одержал всего 1 победу (против «Прикарпатья») и 1 раз сыграл вничью (в игре с «Подольем»), а в остальных 5-х поединках потерпел поражение. На данный момент «Чернигов» с 4 очками занимает последнюю строчку чемпионата, отставая от безопасного 12-го места на 3 балла.

В Кубке Украины клуб прошел любительский «Атлет» и «Кривбасс» (против криворожцев «Чернигову» засчитали техническую победу) и квалифицировался в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 8 играх «Ворскла» одержала только 1 победу.
  • «Чернигов» проиграл каждый из последних 3-х выездных поединков.
  • Только в 1 из 8 последних поединков «Ворсклы» было забито более 2 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Ворскла
8 октября 2025 -
12:00
Чернигов
Ворскла Полтава Чернигов прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
