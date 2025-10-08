Первая лига. Ворскла на своем поле уступила Чернигову

В среду, 8 октября, матчем в Полтаве открылась игровая программа десятого тура Первой лиги. «Ворскла» принимала ФК «Чернигов». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 1:0.

Перед стартом тура «Чернигов» шел на 15 месте. «Ворскла» занимала в турнирной таблице восьмую позицию.

Первый тайм поединка в Полтаве прошел без забитых мячей. А после перерыва забили гости. На 62-й минуте Дмитрий Кулик вывел ФК «Чернигов» вперед.

«Ворскла» старалась спасти матч. Подопечные Александра Бабича создали у ворот соперника несколько голевых моментов. Однако на последнем рубеже отлично действовал голкипер «Чернигова» Максим Татаренко.

Также в некоторых эпизода игроков «Ворсклы» подводила точность, и мяч летел мимо ворот. В итоге счет так и не изменился.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Полтава, стадион им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – ФК «Чернигов» – 0:1

Голы: Кулик, 62

Видеозапись матча

Инфографика