Победный дебют Рябоконя. Левый Берег выиграл и поднялся в топ-5

Клуб Первой лиги Левый Берег только во вторник объявил о назначении новым тренером опытного специалиста Александра Рябоконя, а уже сегодня наставник провел первый матч.

Киевская команда на выезде сумела обыграть Подолье со счетом 2:0 благодаря голам Шастала и Криворучко.

Левый Берег набирает 16 очков и поднимается в топ-5, а у Подолья 7 пунктов и 13-е место.

Первая лига. 10-й тур

Подолье – Левый Берег 0:2

Голы: Шастал, 79, Криворучко, 84

Турнирная таблица