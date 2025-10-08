Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победный дебют Рябоконя. Левый Берег выиграл и поднялся в топ-5
Первая лига
Подолье
08.10.2025 15:00 – FT 0 : 2
Левый Берег
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 17:03 | Обновлено 08 октября 2025, 17:15
Победный дебют Рябоконя. Левый Берег выиграл и поднялся в топ-5

Команда обыграла Подолье

ФК Левый берег

Клуб Первой лиги Левый Берег только во вторник объявил о назначении новым тренером опытного специалиста Александра Рябоконя, а уже сегодня наставник провел первый матч.

Киевская команда на выезде сумела обыграть Подолье со счетом 2:0 благодаря голам Шастала и Криворучко.

Левый Берег набирает 16 очков и поднимается в топ-5, а у Подолья 7 пунктов и 13-е место.

Первая лига. 10-й тур

Подолье – Левый Берег 0:2
Голы: Шастал, 79, Криворучко, 84

Турнирная таблица

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Gennadiy Korovin
Можно смело утверждать-Левый Берег в следующем сезоне будет в УПЛ!⚽️🇺🇦
