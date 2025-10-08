08.10.2025 15:00 – FT 0 : 2
Украина. Первая лига08 октября 2025, 17:03 | Обновлено 08 октября 2025, 17:15
Победный дебют Рябоконя. Левый Берег выиграл и поднялся в топ-5
Команда обыграла Подолье
Клуб Первой лиги Левый Берег только во вторник объявил о назначении новым тренером опытного специалиста Александра Рябоконя, а уже сегодня наставник провел первый матч.
Киевская команда на выезде сумела обыграть Подолье со счетом 2:0 благодаря голам Шастала и Криворучко.
Левый Берег набирает 16 очков и поднимается в топ-5, а у Подолья 7 пунктов и 13-е место.
Первая лига. 10-й тур
Подолье – Левый Берег 0:2
Голы: Шастал, 79, Криворучко, 84
Можно смело утверждать-Левый Берег в следующем сезоне будет в УПЛ!⚽️🇺🇦
