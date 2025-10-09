Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
08.10.2025 15:00 – FT 0 : 2
Левый Берег
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 09:57 | Обновлено 09 октября 2025, 10:18
Александр РЯБОКОНЬ: «За счет характера удалось дожать соперника»

Наставник «Левого Берега» пообщался с журналистами после матча с «Подольем»

ФК Левый Берег

В матче десятого тура Первой лиги «Левый Берег» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Подолье». Этот поединок «Левый Берег» провел под руководством нового главного тренера Александра Рябоконя. Специалист подвел итог поединка.

«Всего несколько дней работаю с футболистами Левого Берега. Основная заслуга в этой победе принадлежит футболистам и Вячеславу Нивинскому, готовившему команду к игре в Хмельницком. Перед игрой договорились, что если выиграем, то я герой, а если проигрываем – виноват Нивинский.

Пока не было времени изучить возможности всех своих подопечных. Против Подолья была сложная, боевая игра. На газоне стадиона «Подолье» было непросто комбинировать, поэтому пришлось несколько упрощать игру. Было немало вертикальной игры, борьбы за мяч на каждом клочке поля. За счет характера все же удалось дожать соперника. После гола стало проще в психологическом плане. Понравилась игра команды только после того, как повели в счете. Также стоит отметить вышедших на замену футболистов и усиливших игру. Венделл, Диего и Гунич освежили игру команды. Банада довольно успешно вышел и сыграл надежно. На мой взгляд, лучшим игроком нашей команды в первом тайме был Косовский», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Криворучко (Левый Берег).
81’
Вадим Шаврин (Подолье) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»
В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Сергей ШИЩЕНКО: «Это было дерби, поэтому победа имела особое значение»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Подолье Хмельницкий Александр Рябоконь пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
