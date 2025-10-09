Александр РЯБОКОНЬ: «За счет характера удалось дожать соперника»

В матче десятого тура Первой лиги «Левый Берег» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Подолье». Этот поединок «Левый Берег» провел под руководством нового главного тренера Александра Рябоконя. Специалист подвел итог поединка.

«Всего несколько дней работаю с футболистами Левого Берега. Основная заслуга в этой победе принадлежит футболистам и Вячеславу Нивинскому, готовившему команду к игре в Хмельницком. Перед игрой договорились, что если выиграем, то я герой, а если проигрываем – виноват Нивинский.

Пока не было времени изучить возможности всех своих подопечных. Против Подолья была сложная, боевая игра. На газоне стадиона «Подолье» было непросто комбинировать, поэтому пришлось несколько упрощать игру. Было немало вертикальной игры, борьбы за мяч на каждом клочке поля. За счет характера все же удалось дожать соперника. После гола стало проще в психологическом плане. Понравилась игра команды только после того, как повели в счете. Также стоит отметить вышедших на замену футболистов и усиливших игру. Венделл, Диего и Гунич освежили игру команды. Банада довольно успешно вышел и сыграл надежно. На мой взгляд, лучшим игроком нашей команды в первом тайме был Косовский», – сказал Александр Рябоконь.