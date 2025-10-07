Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Подолье – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
08.10.2025 15:00
Левый Берег
Украина. Первая лига
07 октября 2025, 16:15 | Обновлено 07 октября 2025, 17:09
Подолье – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 8 октября в 17:00 по Киеву

Подолье – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Левый Берег

В среду, 8 октября состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Подолье

В настоящее время хмельницкий коллектив является одним из главных аутсайдеров Первой лиги. За 9 стартовых поединков турнира клуб не одержал ни одной победы («Подолье» смогло обыграть «Прикарпатье» в 8-м туре, однако в той игре команде засчитали техническое поражение из-за нарушения регламента), 4 раза сыграл вничью и потерпел 5-е поражение. С 4 очками на счету коллектив занимает последнее, 16 место турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны на 3 зачетных пункта.

Из Кубка Украины «Подолье» вылетело на стадии 1/16 финала после поражения 1:4 против «Ингульца».

Левый Берег

Довольно неплохие результаты демонстрируют киевляне по возвращении в Первую лигу. За 8 сыгранных поединков команда набрала 13 зачетных пунктов (4 победы, 1 ничья, 3 поражения), позволяющих ей занимать 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от лидера чемпионата существенное – 12 очков, однако от топ-4 «Левый Берег» отделяет всего 3 балла (также у клуба есть игра в запасе).

В Кубке Украины киевляне дошли до 1/16 финала, однако там потерпели минимальное поражение от «Виктории».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх между собой.

Интересные факты

  • «Подолье» пропустило 16 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • Только в 1 из 5 предыдущих игр «Левого Берега» было забито больше 1 гола.
  • «Подолье» не одержало ни одной победы в последних 7 играх.

Прогноз

Я поставлю на победу «Левого Берега» с коэффициентом 1.55.

Подолье
8 октября 2025 -
15:00
Левый Берег
Победа Левого Берега 1.55
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
