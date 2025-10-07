Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без пострадавших. Экс-игрок Ювентуса попал в тройное ДТП
Другие новости
07 октября 2025, 19:31 | Обновлено 07 октября 2025, 19:32
302
0

Без пострадавших. Экс-игрок Ювентуса попал в тройное ДТП

Элджеро Элия стал участником аварии на трассе в Нидерландах

07 октября 2025, 19:31 | Обновлено 07 октября 2025, 19:32
302
0
Без пострадавших. Экс-игрок Ювентуса попал в тройное ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Элджеро Элия

38-летний нидерландский футболист Элджеро Элия стал участником дорожно-транспортного происшествия на местной трассе.

Игрок, управляя автомобилем марки Lamborghini, столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

В результате ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал – на место происшествия оперативно прибыли правоохранители.

Элия в сопровождении полиции покинул место аварии. Одного из участников ДТП после разбирательства задержали.

Элджеро известен как игрок сборной Нидерландов, за которую провел 30 матчей (два гола и четыре результативные передачи).

В клубной карьере вингер выступал за: «Твенте», «Фейеноорд», «Утрехт», «АДО Ден Хааг», «Истанбул Башакшехир», «Гамбург», «Вердер», «Саутгемптон» и «Ювентус». В настоящее время Элия играет за команду «Мадештайн».

По теме:
ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт
Воспитанник Динамо рассказал о восстановлении после ДТП
Топовая сборная из Европы планирует натурализовать украинского голкипера
ДТП сборная Нидерландов по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 07 октября 2025, 17:04 25
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски

Тренеры команды киевского «Динамо» покидали должность по собственной воле крайне редко

Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Футбол | 07 октября 2025, 18:45 0
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»

У сборной Украины есть проблемы с травмированными

ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07.10.2025, 02:38
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 10
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 2
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 36
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем