Без пострадавших. Экс-игрок Ювентуса попал в тройное ДТП

38-летний нидерландский футболист Элджеро Элия стал участником дорожно-транспортного происшествия на местной трассе.

Игрок, управляя автомобилем марки Lamborghini, столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

В результате ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал – на место происшествия оперативно прибыли правоохранители.

Элия в сопровождении полиции покинул место аварии. Одного из участников ДТП после разбирательства задержали.

Элджеро известен как игрок сборной Нидерландов, за которую провел 30 матчей (два гола и четыре результативные передачи).

В клубной карьере вингер выступал за: «Твенте», «Фейеноорд», «Утрехт», «АДО Ден Хааг», «Истанбул Башакшехир», «Гамбург», «Вердер», «Саутгемптон» и «Ювентус». В настоящее время Элия играет за команду «Мадештайн».