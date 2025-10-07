Без пострадавших. Экс-игрок Ювентуса попал в тройное ДТП
Элджеро Элия стал участником аварии на трассе в Нидерландах
38-летний нидерландский футболист Элджеро Элия стал участником дорожно-транспортного происшествия на местной трассе.
Игрок, управляя автомобилем марки Lamborghini, столкнулся с двумя другими транспортными средствами.
В результате ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал – на место происшествия оперативно прибыли правоохранители.
Элия в сопровождении полиции покинул место аварии. Одного из участников ДТП после разбирательства задержали.
Элджеро известен как игрок сборной Нидерландов, за которую провел 30 матчей (два гола и четыре результативные передачи).
В клубной карьере вингер выступал за: «Твенте», «Фейеноорд», «Утрехт», «АДО Ден Хааг», «Истанбул Башакшехир», «Гамбург», «Вердер», «Саутгемптон» и «Ювентус». В настоящее время Элия играет за команду «Мадештайн».
04-10-25 Leiden: Ex-profvoetballer en international Eljero Elia betrokken bij zware aanrijding.https://t.co/WQVmnNwF2M— District 16 (@District16nl) October 5, 2025
📷 Regio15 / District 16 pic.twitter.com/RQvD8Yfnx6
