Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт
07 октября 2025, 02:20 |
Неприятная история из жизни Мемфиса Депая

Instagram. Мемфис Депай и Неймар

Мемфис Депай, лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов, присоединится к команде с опозданием перед ближайшими матчами отборочного турнира к чемпионату мира из-за проблемы с паспортом.

Главный тренер Нидерландов Роналд Куман сообщил, что 31-летний форвард «Коринтианса» присоединится к сборной, как только получит новые документы взамен паспорта, который, по словам Депая, был украден в Бразилии.

«Это неприятно, прежде всего для Мемфиса, но и для нас тоже, – сказал Куман. – Естественно, хочется начинать подготовку к международным матчам в полном составе. Но есть обстоятельства, которые не зависят от нас. Мы надеемся, что он сможет присоединиться к тренировочному лагерю как можно скорее».

Команда Кумана сыграет в гостях против Мальты в четверг и примет Финляндию в воскресенье. Нидерланды делят первое место с Польшей в группе G, набрав по 10 очков, но имеют одну игру в запасе.

Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
