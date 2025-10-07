ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт

Мемфис Депай, лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов, присоединится к команде с опозданием перед ближайшими матчами отборочного турнира к чемпионату мира из-за проблемы с паспортом.

Главный тренер Нидерландов Роналд Куман сообщил, что 31-летний форвард «Коринтианса» присоединится к сборной, как только получит новые документы взамен паспорта, который, по словам Депая, был украден в Бразилии.

«Это неприятно, прежде всего для Мемфиса, но и для нас тоже, – сказал Куман. – Естественно, хочется начинать подготовку к международным матчам в полном составе. Но есть обстоятельства, которые не зависят от нас. Мы надеемся, что он сможет присоединиться к тренировочному лагерю как можно скорее».

Команда Кумана сыграет в гостях против Мальты в четверг и примет Финляндию в воскресенье. Нидерланды делят первое место с Польшей в группе G, набрав по 10 очков, но имеют одну игру в запасе.