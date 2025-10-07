Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 октября 2025, 17:57 | Обновлено 07 октября 2025, 18:19
Эксперт: «Украинцы с испанцами решат судьбу матча в серии пенальти»

Владимир Безубяк прогнозирует интересный матч для сине-желтых на молодежном ЧМ

Эксперт: «Украинцы с испанцами решат судьбу матча в серии пенальти»
ФК Рух. Владимир Безубяк

Заслуженный тренер Украины, директор Академии львовского «Руха» Владимир Безубяк эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Испании, который проходит в Чили.

«В отличие от украинцев испанцам очень тяжело дался выход в 1/8 финала. Для этого им пришлось заставить досрочно сойти с дистанции бразильцев. Впрочем, и у наших ребят были перепады в игре, возможно, это вызвано психологией, желанием действовать по счету или попыткой правильно распределить силы на всю турнирную дистанцию.

Поскольку дальше уже борьба на вылет, то экономить силы нет необходимости.

Подопечным Дмитрия Михайленко нужно брать пример со своих предшественников, которые на ЧМ 2019 года в Польше добавляли с каждым матчем и заслуженно покорили высшую ступень пьедестала почета, а одним из лучших бомбардиров стал мой воспитанник Даниил Сикан.

Хочется верить, что так будет и в Чили. Считаю, что у украинцев более сбалансированный состав, есть и лидеры, в частности, мне очень импонирует игра Геннадия Синчука.

Думаю, что сегодняшнее противостояние будет проходить на встречных курсах. Поэтому, на мой взгляд, на острие атаки больше пользы принесет разносторонний Матвей Пономаренко. Все же, гренадер Александр Пищур более интересен, когда команда обладает игровым преимуществом и есть много верховой борьбы. Хотя последнее слово в выборе стартового состава за главным тренером Дмитрием Михайленко.

Склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения и судьба путевки в четвертьфинал решится в серии послематчевых пенальти. Очень хочется, чтобы в этой футбольной лотерее счастливый билет достался украинцам».

Ранее мы сообщали, где смотреть 7 октября в 22:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20.

