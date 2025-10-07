Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на решающий матч с Италией
7 октября в 15:30 в Таллинне пройдет матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2026
Назван состав юношеской сборной Украины U-17 на матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.
7 октября в 15:30 в эстонском городе Таллинн встречаются команды Украины U-17 и Италии U-17.
В поединках 1-го тура Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во втором туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1).
Турнирное положение: Украина (4 очка), Черногория (4), Италия (3), Эстония (0). Для выхода в Лигу А второго раунда команде Александра Сытника нужно занять первое или второе место в квартете. Сине-желтых устраивает ничья в матче с Италией.
Стартовый состав сборной Украины U-17 на матч с Италией
