Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на решающий матч с Италией
Молодежные турниры
07 октября 2025, 15:10 | Обновлено 07 октября 2025, 15:13
336
0

Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на решающий матч с Италией

7 октября в 15:30 в Таллинне пройдет матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2026

УАФ

Назван состав юношеской сборной Украины U-17 на матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

7 октября в 15:30 в эстонском городе Таллинн встречаются команды Украины U-17 и Италии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединках 1-го тура Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во втором туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1).

Турнирное положение: Украина (4 очка), Черногория (4), Италия (3), Эстония (0). Для выхода в Лигу А второго раунда команде Александра Сытника нужно занять первое или второе место в квартете. Сине-желтых устраивает ничья в матче с Италией.

Стартовый состав сборной Украины U-17 на матч с Италией

По теме:
Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-17 – Эстония U-17 – 2:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор
Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Италии по футболу U-17 Украина - Италия стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
