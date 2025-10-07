7 октября в 15:30 юношеская сборная Украины U-17 проведет матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн встречаются команды Украины U-17 и Италии U-17.

Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.

В поединках 1-го тура Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во втором туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1).

Турнирное положение: Украина (4 очка), Черногория (4), Италия (3), Эстония (0).

Для выхода в Лигу А второго раунда нужно занять первое или второе место в квартете.

В 3-м туре украинская команда под руководством Александра Сытника сыграет против Италии (7 октября). Сине-желтых устраивает ничья.

Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция