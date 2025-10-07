Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 15:30 матч 2-го тура отбора к чемпионату Европы U-17
7 октября в 15:30 юношеская сборная Украины U-17 проведет матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.
В эстонском городе Таллинн встречаются команды Украины U-17 и Италии U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.
В поединках 1-го тура Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во втором туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1).
Турнирное положение: Украина (4 очка), Черногория (4), Италия (3), Эстония (0).
Для выхода в Лигу А второго раунда нужно занять первое или второе место в квартете.
В 3-м туре украинская команда под руководством Александра Сытника сыграет против Италии (7 октября). Сине-желтых устраивает ничья.
Турнирная таблица
Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Динамо» рассказал о своем состоянии после повреждения, полученного в матче ЛК
Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити