Костюк / Данилович – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 октября украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Ольга Данилович (Сербия) играют против тандема Го Ханьюй / Александра Панова. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против Чан Хао-Чин и Синью Янь.