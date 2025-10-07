Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 октября 2025, 14:06 |
Костюк / Данилович – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане

Костюк / Данилович – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 октября украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Ольга Данилович (Сербия) играют против тандема Го Ханьюй / Александра Панова. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против Чан Хао-Чин и Синью Янь.

📺 Видеотрансляция
Го Ханьюй Александра Панова Марта Костюк Ольга Данилович WTA Ухань смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
