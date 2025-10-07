WTA07 октября 2025, 14:06 |
249
0
Костюк / Данилович – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане
07 октября 2025, 14:06 |
249
0
7 октября украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
В первом раунде украинка и ее напарница Ольга Данилович (Сербия) играют против тандема Го Ханьюй / Александра Панова. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются против Чан Хао-Чин и Синью Янь.
|
