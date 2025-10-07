В Манчестер Сити приняли решение по Родри на фоне интереса Реала

В «Манчестер Сити» приняли решение по испанскому полузащитнику Родри на фоне интереса мадридского «Реала». Об этом сообщает Football insider.

По информации источника, английский клуб готовится увеличить предложение по контракту для 29-летнего футболиста. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Родри провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на полузащитника «Манчестер Сити».