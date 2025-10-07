Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Манчестер Сити приняли решение по Родри на фоне интереса Реала
Англия
07 октября 2025, 09:45 | Обновлено 07 октября 2025, 09:57
В Манчестер Сити приняли решение по Родри на фоне интереса Реала

«Горожане» готовятся увеличить свое предложение по контракту

В Манчестер Сити приняли решение по Родри на фоне интереса Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

В «Манчестер Сити» приняли решение по испанскому полузащитнику Родри на фоне интереса мадридского «Реала». Об этом сообщает Football insider.

По информации источника, английский клуб готовится увеличить предложение по контракту для 29-летнего футболиста. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Родри провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на полузащитника «Манчестер Сити».

Родри Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Football Insider
