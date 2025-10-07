Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно

Каталонская «Барселона» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» серьезно рассматривает вариант с подписанием 31-летнего футболиста летом 2026 года, когда он станет свободным агентом и будет доступен бесплатно.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.