Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»
Каталонская «Барселона» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» серьезно рассматривает вариант с подписанием 31-летнего футболиста летом 2026 года, когда он станет свободным агентом и будет доступен бесплатно.
В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
