Испания
07 октября 2025, 02:21 | Обновлено 07 октября 2025, 02:58
Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно

Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Каталонская «Барселона» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» серьезно рассматривает вариант с подписанием 31-летнего футболиста летом 2026 года, когда он станет свободным агентом и будет доступен бесплатно.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

трансферы Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы АПЛ Барселона трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
