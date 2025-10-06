Названа зарплата Фабио Каннаваро в сборной Узбекистана

В Узбекистане официально объявил о назначении Фабио Каннаваро главным тренером национальной сборной и опровергли слухи о размере его зарплаты. Сборная Узбекистана готовится к дебюту на чемпионате мира в 2026 году.

Ранее в прессе появились сообщения, что годовое вознаграждение чемпиона мира 2006 года может составлять около 4 миллионов евро.

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов на пресс-конференции 6 октября подчеркнул, что эта информация далека от действительности: «На самом деле это даже не половина указанной суммы. Однако по взаимной договоренности мы решили не раскрывать точные условия контракта».

Контракт с Каннаваро подписан по схеме 2+3, то есть на два года с возможностью продления еще на три года. Итальянский специалист прибыл в Узбекистан 6 октября, посетил национальный футбольный центр и официально вступил в должность.

В процессе отбора нового наставника АФУ вела переговоры с тремя известными специалистами: Йоахимом Левом, Паулу Бенту и Фабио Каннаваро. Первые два кандидата по разным причинам отказались, и соглашение было достигнуто именно с итальянской легендой.

Фабио Каннаваро, уроженец Неаполя, завершивший игровую карьеру в 2011 году, выступал за «Наполи», «Парму», «Интер», «Ювентус», мадридский «Реал» и «Аль-Ахли». За сборную Италии он провел 136 матчей, забил два гола и был капитаном команды на чемпионате мира 2006, где Италия взяла главный трофей.

После окончания карьеры Фабио вел тренерскую деятельность в Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии и в Италии (клубы Беневенто и Удинезе). Последним местом работы было загребское «Динамо».