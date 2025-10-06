ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-дебютант ЧМ назначила тренером обладателя Золотого мяча

Узбекская ассоциация футбола официально объявила о назначении итальянского специалиста Фабио Каннаваро на должность главного тренера национальной сборной Узбекистана.

Условия и сроки сотрудничества между сторонами не сообщаются, но известно, что именно Фабио будет возглавлять команду на чемпионате мира 2026 в США, Мексике и Канаде. По итогам квалификации сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на мундиаль.

Последним местом работы Каннаваро был «Динамо» Загреб, который он тренировал с 2024 по 2025 год. Во время карьеры игрока Каннаваро выступал за ряд топовых клубов, в том числе мадридский «Реал», а в 2006 году даже выиграл Золотой мяч.