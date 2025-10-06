Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-дебютант ЧМ назначила тренером обладателя Золотого мяча
Чемпионат мира
06 октября 2025, 14:26
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-дебютант ЧМ назначила тренером обладателя Золотого мяча

Фабио Каннаваро возглавил Узбекистан

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-дебютант ЧМ назначила тренером обладателя Золотого мяча
Instagram. Фабио Каннаваро

Узбекская ассоциация футбола официально объявила о назначении итальянского специалиста Фабио Каннаваро на должность главного тренера национальной сборной Узбекистана.

Условия и сроки сотрудничества между сторонами не сообщаются, но известно, что именно Фабио будет возглавлять команду на чемпионате мира 2026 в США, Мексике и Канаде. По итогам квалификации сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на мундиаль.

Последним местом работы Каннаваро был «Динамо» Загреб, который он тренировал с 2024 по 2025 год. Во время карьеры игрока Каннаваро выступал за ряд топовых клубов, в том числе мадридский «Реал», а в 2006 году даже выиграл Золотой мяч.

Фабио Каннаваро сборная Узбекистана по футболу назначение тренера ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Victor673256ua
Тренерські досягнення Фабіо Каннаваро не вражають. Гравцем він був набагато кращім 
