Украинский нападающий, который феерит в Европе, подорожал в пять раз

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов феерично начал новый сезон – в шести матчах за «Комо» в Серии В он забил четыре гола.

Такая результативность сразу повлияла на рост его рыночной стоимости, которая выросла аж в шесть раз. Еще недавно форвард стоил 600 тысяч евро, а сейчас его трансферная стоимость составляет три миллиона евро, сообщает известный портал Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий итальянского «Комо» Богдан Попов привлек внимание главного тренера сборной Украины U-21 по футболу Унаи Мельгосы.