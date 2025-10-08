Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский нападающий, который феерит в Европе, подорожал в пять раз
Италия
Украинский нападающий, который феерит в Европе, подорожал в пять раз

Богдан Попов разрывает в Италии

Украинский нападающий, который феерит в Европе, подорожал в пять раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов феерично начал новый сезон – в шести матчах за «Комо» в Серии В он забил четыре гола.

Такая результативность сразу повлияла на рост его рыночной стоимости, которая выросла аж в шесть раз. Еще недавно форвард стоил 600 тысяч евро, а сейчас его трансферная стоимость составляет три миллиона евро, сообщает известный портал Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий итальянского «Комо» Богдан Попов привлек внимание главного тренера сборной Украины U-21 по футболу Унаи Мельгосы.

Богдан Попов
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
