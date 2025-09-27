Украинский нападающий получит дебютный вызов в сборную Украины

Украинский нападающий итальянского «Комо» Богдан Попов привлек внимание главного тренера сборной Украины U-21 по футболу Унаи Мельгосы.

По информации источника, наставник украинской молодежки планирует вызвать Попова на следующий сбор «сине-желтых».

Следующий матч команда проведет 10 октября против сборной Венгрии в отборе на Евро U-21.

Богдан Попов показывает качественную игру в составе итальянского «Эмполи»: в шести матчах Серии B он забил четыре гола.

Ранее Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии.