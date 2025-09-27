Италия27 сентября 2025, 22:49 |
Украинский нападающий получит дебютный вызов в сборную Украины
Богдан Попов будет вызван в команду U-21
Украинский нападающий итальянского «Комо» Богдан Попов привлек внимание главного тренера сборной Украины U-21 по футболу Унаи Мельгосы.
По информации источника, наставник украинской молодежки планирует вызвать Попова на следующий сбор «сине-желтых».
Следующий матч команда проведет 10 октября против сборной Венгрии в отборе на Евро U-21.
Богдан Попов показывает качественную игру в составе итальянского «Эмполи»: в шести матчах Серии B он забил четыре гола.
Ранее Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии.
Комментарии 1
А не можна в основну, щоб натуралізувати, й так в атаці одні пні грають?
