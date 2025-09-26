ФОТО. Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии
«Дженоа» победил «Эмполи» в матче 1/16 финала Кубка Италии со счетом 3:1
В четверг, 25 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Дженоа» и «Эмполи» – представитель второго дивизиона. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.
В составе «Эмполи» вышел украинский форвард Богдан Попов, который провел на поле 59 минут, однако не сумел отличиться результативными действиями и отправился на скамейку запасных.
Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в заявку команды, но не получил игрового времени. После финального свистка оба украинца встретились в на стадионе и опубликовали совместное фото.
В следующем раунде команда из Генуи сыграет на выезде против «Аталанты». Матч 1/8 финала Кубка Италии состоится 3 декабря в 19:00 по киевскому времени.
