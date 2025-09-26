Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии
Кубок Италии
26 сентября 2025, 20:10 |
680
0

ФОТО. Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии

«Дженоа» победил «Эмполи» в матче 1/16 финала Кубка Италии со счетом 3:1

26 сентября 2025, 20:10 |
680
0
ФОТО. Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии
Instagram. Богдан Попов

В четверг, 25 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Дженоа» и «Эмполи» – представитель второго дивизиона. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

В составе «Эмполи» вышел украинский форвард Богдан Попов, который провел на поле 59 минут, однако не сумел отличиться результативными действиями и отправился на скамейку запасных.

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в заявку команды, но не получил игрового времени. После финального свистка оба украинца встретились в на стадионе и опубликовали совместное фото.

В следующем раунде команда из Генуи сыграет на выезде против «Аталанты». Матч 1/8 финала Кубка Италии состоится 3 декабря в 19:00 по киевскому времени.

ФОТО. Малиновский и Попов встретились после матча Кубка Италии

По теме:
59 минут. Известна оценка Попова за матч против Дженоа
Дженоа – Эмполи – 3:1. Забил 18-летний. Видео голов и обзор
Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского
Кубок Италии по футболу Дженоа Эмполи Богдан Попов Руслан Малиновский фото
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26 сентября 2025, 12:59 8
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов

Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Футбол | 26 сентября 2025, 15:29 12
Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»

Легендарный футболист обратился к детским тренерам

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Футбол | 26.09.2025, 19:55
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 135
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 2
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем