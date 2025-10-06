Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера
МЛС США
Лос-Анджелес
06.10.2025 04:00 – FT 1 : 0
Атланта Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
06 октября 2025, 12:21 | Обновлено 06 октября 2025, 12:25
44
0

MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера

Состоялись два матча регулярного сезона MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

В ночь с пятого на шестое октября состоялись два матча регулярного сезона MLS. Артем Смоляков помог Лос-Анджелесу, а Томас Мюллер продолжает феерить.

Лос-Анджелес Артема Смолякова одержал минимальную победу над Атлантой. Украинец появился на поле на 64-й минуте и помог команде дожать гостей. Единственный гол был забит в конце встречи – на 86-й минуте Буанга сориентировался в штрафной и в упор расстрелял ворота.

В матче Ванкувера и Сан-Хосе вновь зажигал Томас Мюллер. Легендарный немец к своему голу добавил ассист на Берхалтера, чем помог своей команде одержать уверенную победу 4:1. Бергхалтер отличился дублем, еще один гол забил Эллуоми. У Мюллера пока есть невероятная статистика в Ванкувере – в пяти матчах он отличился пятью голами и тремя ассистами.

MLS, шестое октября

Лос-Анджелес – Атланта – 1:0

Гол: Буанга, 86

Ванкувер – Сан-Хосе – 4:1

Голы: Эллуоми, 25, Мюллер, 57, Берхалтер, 74, 90+2 – Леру, 89

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
