MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера

В ночь с пятого на шестое октября состоялись два матча регулярного сезона MLS. Артем Смоляков помог Лос-Анджелесу, а Томас Мюллер продолжает феерить.

Лос-Анджелес Артема Смолякова одержал минимальную победу над Атлантой. Украинец появился на поле на 64-й минуте и помог команде дожать гостей. Единственный гол был забит в конце встречи – на 86-й минуте Буанга сориентировался в штрафной и в упор расстрелял ворота.

В матче Ванкувера и Сан-Хосе вновь зажигал Томас Мюллер. Легендарный немец к своему голу добавил ассист на Берхалтера, чем помог своей команде одержать уверенную победу 4:1. Бергхалтер отличился дублем, еще один гол забил Эллуоми. У Мюллера пока есть невероятная статистика в Ванкувере – в пяти матчах он отличился пятью голами и тремя ассистами.

MLS, шестое октября

Лос-Анджелес – Атланта – 1:0

Гол: Буанга, 86

Ванкувер – Сан-Хосе – 4:1

Голы: Эллуоми, 25, Мюллер, 57, Берхалтер, 74, 90+2 – Леру, 89