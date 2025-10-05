Личный рекорд. Вратарь Эвертона Пикфорд вошел в историю АПЛ

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд вышел на поле в стартовом составе своей команды на матч 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кристал Пэлас» (2:1).

Как отмечает статистический портал OptaJoe в Twitter (X), эта встреча стала для 31-летнего вратаря 300-й за «ирисок» в национальном чемпионате.

Пикфорд станет вторым английским голкипером в истории с 300 сыгранными матчами за один клуб английского чемпионата после Дэвида Симэна. Последний провел за лондонский «Арсенал» 325 матчей.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В сезоне-2025/26 он сыграл за команду в шести матчах АПЛ, в которых пропустил шесть мячей и два раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Срок трудового соглашения между футболистом и ливерпульским клубом закончится летом 2027 года.