КУЧЕР: Он травмирован, желаем ему скорейшего выздоровления, его не хватает

В поединке девятого тура Первой лиги «Черноморец» со счетом 2:0 на выезде обыграл НК «Пробой». Результат матча прокомментировал наставник одесского клуба Александр Кучер.

– Готовились к игре, понимали, что будет много борьбы. Потому что команда самоотверженная, играющая в вертикальный футбол, очень опасна при стандартных положениях. Мы к этому готовились. Понимали. что нужно забить гол, чтобы было гораздо легче, чтобы команда раскрылась, и затем создавать больше моментов. В принципе, нам это удалось. Но хотелось бы больше остроты в атаке. Затем отдали инициативу команде соперника. Было несколько, не скажу что моментов, стандарты были опасные. Но второй гол, видимо, решил все и поставил точку в этом матче.

– Не играл главный бомбардир команды Алексей Хобленко. Как его здоровье и удалось ли его полноценно заменить?

– Он травмирован, желаем ему скорейшего выздоровления, нам его не хватает. Но мы видим, что у нас есть забивающие люди, у нас есть одна команда. Конечно, Алексей один из лидеров, и мы ждем его выздоровления.