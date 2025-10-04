Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пробой – Черноморец – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Пробой
04.10.2025 13:00 – FT 0 : 2
Черноморец
Украина. Первая лига
Пробой – Черноморец – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Подопечные Александра Кучера лидируют в турнирной таблице

Пробой – Черноморец – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

В субботу, 4 октября, в поединке девятого тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Черноморец». Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Черноморец» лидирует в турнирной таблице и ставит перед собой задачу вернуться в УПЛ. «Пробой» же проводит первый сезон в Первой лиге.

«Черноморец» открыл счет на 36-й минуте. Гол на свой счет записал Виталий Ермаков.

Второй мяч команда Александра Кучера забила после перерыва. Отличился Николай Когут.

После девяти матчей у «Черноморца» 25 очков. Команда опережает «Буковину» на два балла.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Черноморец» Одесса – 0:2

Голы: Ермаков, 36, Когут, 60

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Когут (Черноморец).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
