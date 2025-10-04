Пробой – Черноморец – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Подопечные Александра Кучера лидируют в турнирной таблице
В субботу, 4 октября, в поединке девятого тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Черноморец». Гости одержали победу со счетом 2:0.
«Черноморец» лидирует в турнирной таблице и ставит перед собой задачу вернуться в УПЛ. «Пробой» же проводит первый сезон в Первой лиге.
«Черноморец» открыл счет на 36-й минуте. Гол на свой счет записал Виталий Ермаков.
Второй мяч команда Александра Кучера забила после перерыва. Отличился Николай Когут.
После девяти матчей у «Черноморца» 25 очков. Команда опережает «Буковину» на два балла.
Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» Городенка – «Черноморец» Одесса – 0:2
Голы: Ермаков, 36, Когут, 60
