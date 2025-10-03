Пробой – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 4 октября в 13:00 по Киеву
В субботу, 4 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Пробой Городенка
Не слишком уверенный сезон проводит дебютант Первой лиги. За 8 поединков в чемпионате коллектив трижды сыграл вничью, 5 раз проиграл и одержал 1 победу (в поединке против такого же новичка «Чернигова» в 1 туре). С 6 баллами на счету «Пробой» занимает 13-е место турнирной таблицы.
Из Кубка Украины горожан вылетели еще на стадии 1/32 финала от «ЛНЗ».
Черноморец
Сезон одесситов можно назвать практически идеальным. В чемпионате клуб потерял очки только раз – из-за ничьей 0:0 против «Ворсклы». 22 набранных очка позволяют «Черноморцу» возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, опережая ближайшего конкурента «Буковину» на 2 балла.
В Кубке Украины одесситы уступили «Агротеху» на стадии 1/16 финала.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в очных играх.
Интересные факты
- «Пробой» пропустил 13 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
- «Черноморец» в чемпионате этого сезона пропустил 2 гола – лучший показатель среди всех команд.
- Безвыигрышная серия «Пробоя» продолжается уже 8 поединков подряд.
Прогноз
Я поставлю на победу «Черноморца» с форой -1.5 и коэффициентом 1.93.
13:00
