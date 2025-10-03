Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробой – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Пробой
04.10.2025 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 октября 2025, 17:34 | Обновлено 03 октября 2025, 17:39
111
0

Пробой – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 4 октября в 13:00 по Киеву

03 октября 2025, 17:34 | Обновлено 03 октября 2025, 17:39
111
0
Пробой – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Черноморец

В субботу, 4 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Пробой Городенка

Не слишком уверенный сезон проводит дебютант Первой лиги. За 8 поединков в чемпионате коллектив трижды сыграл вничью, 5 раз проиграл и одержал 1 победу (в поединке против такого же новичка «Чернигова» в 1 туре). С 6 баллами на счету «Пробой» занимает 13-е место турнирной таблицы.

Из Кубка Украины горожан вылетели еще на стадии 1/32 финала от «ЛНЗ».

Черноморец

Сезон одесситов можно назвать практически идеальным. В чемпионате клуб потерял очки только раз – из-за ничьей 0:0 против «Ворсклы». 22 набранных очка позволяют «Черноморцу» возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, опережая ближайшего конкурента «Буковину» на 2 балла.

В Кубке Украины одесситы уступили «Агротеху» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

  • «Пробой» пропустил 13 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Черноморец» в чемпионате этого сезона пропустил 2 гола – лучший показатель среди всех команд.
  • Безвыигрышная серия «Пробоя» продолжается уже 8 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Черноморца» с форой -1.5 и коэффициентом 1.93.

Прогноз Sport.ua
Пробой
4 октября 2025 -
13:00
Черноморец
Черноморец с форой -1.5 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Трабзонспор – Кайсериспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Агробизнес – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Пробой Городенка Черноморец Одесса прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Футбол | 02 октября 2025, 21:44 26
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы

Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 18
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 20:36
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»
Футбол | 03.10.2025, 16:31
Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»
Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Футбол | 03.10.2025, 11:39
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 12
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 135
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем