В субботу, 4 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Пробой Городенка

Не слишком уверенный сезон проводит дебютант Первой лиги. За 8 поединков в чемпионате коллектив трижды сыграл вничью, 5 раз проиграл и одержал 1 победу (в поединке против такого же новичка «Чернигова» в 1 туре). С 6 баллами на счету «Пробой» занимает 13-е место турнирной таблицы.

Из Кубка Украины горожан вылетели еще на стадии 1/32 финала от «ЛНЗ».

Черноморец

Сезон одесситов можно назвать практически идеальным. В чемпионате клуб потерял очки только раз – из-за ничьей 0:0 против «Ворсклы». 22 набранных очка позволяют «Черноморцу» возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, опережая ближайшего конкурента «Буковину» на 2 балла.

В Кубке Украины одесситы уступили «Агротеху» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

«Пробой» пропустил 13 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Черноморец» в чемпионате этого сезона пропустил 2 гола – лучший показатель среди всех команд.

Безвыигрышная серия «Пробоя» продолжается уже 8 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Черноморца» с форой -1.5 и коэффициентом 1.93.