Первая лига
Агробизнес
04.10.2025 12:30
Металлург Зп
Украина. Первая лига
04 октября 2025, 11:30
Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября видеотрансляцию матчей 9-го тура

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

4 октября будут проведены пять поединков 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 9-й тур, 4 октября 2025

  • 11:30. «Чернигов» – «Подолье»
  • 12:30. «Агробизнес» – «Металлург» Запорожье
  • 13:00. «Пробой» – «Черноморец»
  • 13:30. «Буковина» – «Металлист»
  • 15:30. «Левый Берег» – «Нива» Тернополь

11:30. «Чернигов» – «Подолье»

12:30. «Агробизнес» – «Металлург» Запорожье

13:00. «Пробой» – «Черноморец»

13:30. «Буковина» – «Металлист»

15:30. «Левый Берег» – «Нива» Тернополь

