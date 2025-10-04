04.10.2025 12:30 - : -
Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября видеотрансляцию матчей 9-го тура
4 октября будут проведены пять поединков 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 9-й тур, 4 октября 2025
- 11:30. «Чернигов» – «Подолье»
- 12:30. «Агробизнес» – «Металлург» Запорожье
- 13:00. «Пробой» – «Черноморец»
- 13:30. «Буковина» – «Металлист»
- 15:30. «Левый Берег» – «Нива» Тернополь
11:30. «Чернигов» – «Подолье»
12:30. «Агробизнес» – «Металлург» Запорожье
13:00. «Пробой» – «Черноморец»
13:30. «Буковина» – «Металлист»
15:30. «Левый Берег» – «Нива» Тернополь
