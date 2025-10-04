Дубль Войтиховского. Агробизнес разобрался с запорожским Металлургом

В субботу, 4 октября, состоялся поединок девятого тура Первой лиги. «Агробизнес» на своем поле принимал запорожский «Металлург» и обыграл соперника со счетом 3:0.

Гости сдерживали атаки «Агробизнеса», но в конце первого тайма все же пропустили. Гол на 43-й минуте забил Максим Войтиховский.

Второй мяч влетел в ворота «Металлурга» в начале второй половины матча. Результативное действие на счету Богдана Козака.

На достигнутом «Агробизнес» не остановился. На 72-й минуте Войтиховский установил окончательный счет.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Агробизнес, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Войтиховский, 43, 72, Козак, 48

Видеозапись матча

Инфографика