Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Войтиховского. Агробизнес разобрался с запорожским Металлургом
Первая лига
Агробизнес
04.10.2025 12:30 – FT 3 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
04 октября 2025, 14:36
49
0

Дубль Войтиховского. Агробизнес разобрался с запорожским Металлургом

Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»

Дубль Войтиховского. Агробизнес разобрался с запорожским Металлургом
ФК Металлург

В субботу, 4 октября, состоялся поединок девятого тура Первой лиги. «Агробизнес» на своем поле принимал запорожский «Металлург» и обыграл соперника со счетом 3:0.

Гости сдерживали атаки «Агробизнеса», но в конце первого тайма все же пропустили. Гол на 43-й минуте забил Максим Войтиховский.

Второй мяч влетел в ворота «Металлурга» в начале второй половины матча. Результативное действие на счету Богдана Козака.

На достигнутом «Агробизнес» не остановился. На 72-й минуте Войтиховский установил окончательный счет.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Агробизнес, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Войтиховский, 43, 72, Козак, 48

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
