Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агробизнес – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
04.10.2025 12:30 - : -
Металлург Зп
Прогноз
Украина. Первая лига
0

Агробизнес – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 4 октября в 12:30 по Киеву

ФК Агробизнес

В субботу, 3 октября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Агробизнес

Очень неплохой сезон проводит волочисская команда. За 8 игр чемпионата «Агробизнес» одержал 4 победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение против лидера – «Черноморца». 15 зачетных пунктов позволяют коллективу находиться на 3-й строчке турнирной таблицы Первой лиги. Расстояние до 1-го места сейчас составляет уже 7 баллов.

В Кубке Украины «Агробизнес» одолел «Диназ» и «Денгофф» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Металлург

А вот запорожцы показывают очень сомнительные результаты. В 8 играх Первой лиги «Металлург» победил лишь 1 раз (в игре против «Ворсклы» со счетом 1:0), трижды сыграл вничью и 4 раза терпел поражение. С 6 зачетными пунктами на балансе коллектив занимает 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Из Кубка Украины «Металлург» вылетел в 1/16 финала, проиграв «Фениксу-Мариуполю» в серии пенальти.

Личные встречи

В период с 2019 по 2020 годы клубы сыграли между собой в 4 поединках. Трижды побеждал «Агробизнес», а еще в 1 матче выигрыш получил «Металлург»

Интересные факты

  • «Агробизнес» пропустил всего 2 мяча в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
  • А вот «Металлург» в этом сезоне чемпионата пропускал уже 12 раз – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • Только в 2-х поединках текущего сезона Первой лиги «Агробизнес» забивал более 1 мяча. В общей сложности команда отмечалась всего 6 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.58.

По теме:
Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр БАБИЧ: «Кто не будет работать, будем жать руки и прощаться»
Агробизнес Металлург Запорожье прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
