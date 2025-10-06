Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы давно уже не забивали столько мячей»

В поединке девятого тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле обыграл запорожский «Металлург» со счетом 3:0. Итог матча подвел главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«По игре, наверное, полностью преимущество наше было на футбольном поле. Команда солидно выглядела, я говорю о своей команде, показала ту игру, которую хочется видеть в ее исполнении, тем более по такому полю. Команда играла из-за короткого и среднего паса, демонстрировала комбинационный футбол, забили три мяча. Мы давно уже не забивали столько мячей. И самое главное, что самоотдача полна футбольного поля. Так что мы просили. Потому что мы знали, что будет вязкое поле, может где-то не получаться, но самоотдача должна быть полной. Да и команда выполнила то, что мы их просили. И выиграли», – сказал Александр Чижевский.