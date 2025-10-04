Испания04 октября 2025, 22:11 | Обновлено 04 октября 2025, 22:19
120
0
Реал – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видоеобзор матча 8-го тура Ла Лиги
04 октября 2025, 22:11 | Обновлено 04 октября 2025, 22:19
120
0
4 октября в 22:00 по киевскому времени проходит матч 8-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом».
Встречу принимает стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч на скамье запасных.
Ла Лига. 8-й тур
Реал – Вильярреал – 0:0 (обновляется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2025, 00:55 37
Подопечные Михайленко вышли в плей-офф юниорского ЧМ с первого места, обыграв «гуарани»
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 6
Александр выделил экс-игроков «бело-синих»
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Футбол | 04.10.2025, 21:36
Футбол | 04.10.2025, 21:54
Комментарии 0
Популярные новости
04.10.2025, 00:58 1
03.10.2025, 15:14 15
04.10.2025, 07:05 5
03.10.2025, 18:41 118
02.10.2025, 21:44 26
03.10.2025, 02:58
03.10.2025, 14:44 2
02.10.2025, 23:57 133