Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 октября 2025, 22:11 | Обновлено 04 октября 2025, 22:19
Реал – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видоеобзор матча 8-го тура Ла Лиги

04 октября 2025, 22:11 | Обновлено 04 октября 2025, 22:19
Реал – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

4 октября в 22:00 по киевскому времени проходит матч 8-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом».

Встречу принимает стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч на скамье запасных.

Ла Лига. 8-й тур

Реал – Вильярреал – 0:0 (обновляется)

Гол:

Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вильярреал видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
