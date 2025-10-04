Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 21:36 | Обновлено 04 октября 2025, 22:29
Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль

Теперь команду Слота добивают ее же оружием

04 октября 2025, 21:36 | Обновлено 04 октября 2025, 22:29
Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Неожиданные проблемы с достижением желаемых результатов уже в начальной фазе этого сезона возникли у действующего чемпиона Англии «Ливерпуля». Команда Арне Слота сначала на последних минутах проиграла «Кристал Пэлес» в минувшие выходные (1:2), после чего полетела в Стамбул на матч Лиги чемпионов УЕФА против турецкого «Галатасарая» и там также уступила (0:1). И со всем этим багажом «красные» приехали на очередной выездной для них матч в столицу против лондонского «Челси». Вместе с тем и центральная пара в седьмом туре АПЛ сформировалась.

И поведение команд на поле «Стэмфорд Бридж» оправдывало этот статус главного противостояния европейского футбола в субботу вечером в полной мере уже с первых минут. Открытая игра и никаких прелюдий, которые так любит нидерландский рулевой во главе «Ливерпуля». Вот и не выстояли «красные», пропустив уже на 14 минуте роскошный дальний удар от Кайседо в зоне перед собственной штрафной. Там, где кто-то точно должен был встречать игрока, который тянул мяч от самого центрального круга.

Понятно, что после этого гости активно забегали в попытках исправить положение и создали вполне неплохой момент для Собослаи, но под удар того в центре штрафной на завершение прострела с левого фланга от Гакпо бросился Ачимпонг. «Челси» в дальнейшем немного подсушил игру, и все ради того, чтобы обменяться с соперниками моментами Гарначо и Исака в конце первого тайма и пойти отдыхать.

Второй тайм «красные» начали с появления на поле Вирца и его почти первого результативного действия в АПЛ. Почти, потому что Салах правой ногой пробивает точно не так часто, как рабочей левой. Но своего команда Слота все же добилась – на 63 минуте Исак зацепился за подачу Собослаи с правого фланга на ближней штанге и оставил мяч под удар Гакпо позади себя. Гости отыгрались, а вот что делать с этим дальше – это уже «Ливерпуль» не придумал.

Потому что «Челси» на последних минутах игры просто закрыл соперников в их чужой штрафной и моменты посыпались на ворота Мамардашвили. Грузинский кипер крутился, словно белка в колесе, и в частности на его счету сразу двойной сейв во время ударов Гиттенса и Эстевана с обеих сторон штрафной в одной из атак «пенсионеров». Однако команда Мареска не остановилась даже тогда, когда Энцо в убийственной позиции ударом головой проверил на прочность левую стойку чужих ворот, и в конце концов с левого фланга на 90+6 минуте пришел прострел Кукурельи, который на дальнем завершил тот же Эстеван, после чего на «Стэмфорде» началась вакханалия.

После октябрьского международного перерыва лондонский «Челси» сыграет в гостях у «Ноттингем Форест», а «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» - 2:1

Голы: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 – Гакпо, 63

Предупреждения: Брэдли, 34, Собослаи, 79

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Бадьяшиль (Лавия, 55), Ачимпонг (Гато, 68), Гюсто – Кайседо, Джеймс – Гарначо (Байно-Гиттенс, 75), Э. Фернандес, Нету (Эстеван, 75) – Жуан Педро (Гию, 75).

«Ливерпуль»: Мамардашвили – Керкез (Робертсон, 55), ван Дейк, Конате (Джонс, 56), Брэдли (Вирц, 46) – Мак Аллистер (Эндо, 86), Гравенберх – Гакпо, Собослаи, Салах – Исак (Экитике, 74).

Арбитр: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон).

Удары (в створ) – 12 (6) : 12 (2)
Угловые – 7 : 2
Оффсайды – 2 : 2

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль отчеты
