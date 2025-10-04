Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал неудачный матч против лондонского «Челси» в седьмом туре Английской Премьер-лиги (1:2). Коуч попытался объяснить причины поражения и свои тренерские решения.

«Еще одно разочаровывающее поражение. Это очевидно. Еще один матч, похожий на игру против «Кристал Пэлас», хотя сама игра была совершенно другой, потому что стили игры обеих команд абсолютно разные. Но это не было похоже на матч с «Пэлас», где в первом тайме, на мой взгляд, мы не показали лучший футбол, но все же создали три больших момента. У них был только один момент, и они сразу его реализовали, что полностью отличалось от игры с «Пэлас», где они создали много моментов в первом тайме. А во втором тайме, как и в игре с «Пэлас», мне понравилась наша игра: мы создали более чем достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола – на прошлой неделе и сегодня. Был момент в игре, когда я подумал: «Сейчас мы ее выиграем». Мы много раз подходили очень близко к воротам, а также имели моменты, когда было четыре на три в нашу пользу, но не отдавали точный последний пас. А в последние 10 минут игра была «от ворот до ворот», и любая команда могла выиграть. Мы не выиграли, а «Челси» – да.

Я думаю, если ты играешь в стиль, который мы играем – высокий прессинг – и стиль «Челси» – тоже высокий прессинг – было бы странно ожидать, что обе команды с таким качеством никогда не пройдут через прессинг соперника. Это нереалистично. Ты приезжаешь на «Стэмфорд Бридж», зная, что у них восемь травмированных, и думаешь: «Может, это будет нашим плюсом, у них, наверное, нет вариантов на замену». Но у них все равно были несколько хороших игроков на скамейке, которые могли повлиять на игру. Поэтому нереально ожидать, что «Челси», играя с выводом мяча из обороны, никогда не пройдет через прессинг, так же как мы проходили через их прессинг.

Салах и Исак? Чем больше они играют вместе, тем больше находят взаимопонимание. Думаю, это уже немного было видно во втором тайме, особенно после того, как мне пришлось заменить Ибрагиму Конате, потому что он почувствовал дискомфорт. Когда Райан Гравенберх начал играть на его позиции, мы смогли поставить нападающих в гораздо более перспективные ситуации, чем в первом тайме. Для меня не было проблемой отсутствие взаимопонимания или времени, чтобы форварды играли лучше. В первом тайме главным было улучшить построение игры – и это мы делали все лучше во втором тайме, поэтому создали много хороших моментов.

Я думаю, что ты никогда не близок к своему идеалу. Нужно очень много работать, чтобы достичь определенного уровня, а в футболе еще сложнее поддерживать его, играя против сильных команд. Я имею в виду последовательность. Конечно, у нас были изменения летом, игроки приходили в разные моменты. На прошлой неделе практически не было тренировок, и нам еще нужно интегрировать этих игроков. Если бы сегодня был лучший результат – ничья или победа, что было возможно, я не говорю, что мы это заслужили, а ничья нам точно полагалась бы – мы бы начали сезон очень хорошо, учитывая все, что произошло летом в «Ливерпуле».

Ротация защитников? Делать это непросто, нельзя просто поставить кого-то другого. Это и есть способ ротации, но если я провожу ротацию против «Галатасарая», люди жалуются. Да, это риск. Мы только что говорили о Конате: он сыграл три матча за семь-восемь дней с перелетом четыре с половиной часа туда и обратно. Это правда. Но именно такой баланс нужен после матча против «Пэлас», который играет только длинные передачи, а каждый угловой опасен, поэтому нужны сильные защитники. И я думаю, что против «Челси» на выезде также нужны два центральных защитника. Но когда мы пропустили первый гол, я взял на себя риск, если хотите так назвать, играть с полузащитником в роли центрального защитника.

Интересно: создавал ли Салах сегодня столько моментов потому, что не играл в течение недели, или же он не реализовал шансы из-за потери остроты, которую имел бы, если бы сыграл против «Галатасарая»? Мы никогда этого не узнаем. Мне нравится, что мы много раз ставили его в позицию, где он хочет и может быть, потому что он показал в карьере и с момента моего прихода, что с этих позиций способен забивать. И сегодня у него было много возможностей сделать то, что он делал так часто. Но он – человек, и не каждый шанс обязательно превращается в гол. Иногда нам кажется, что так должно быть из-за его прошлогодних достижений. Также бывает, что у него есть перспективные моменты, но он не забивает и не делает ассист», – сказал Слот.