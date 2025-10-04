В субботу, 4-го октября, состоится поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 19:30.

Давно такого не случалось, чтобы команда Арне Слота проигрывала два матча кряду. Но сейчас такова реальность «красных» – после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2) пришла неудача и в игре Лиги чемпионов УЕФА против турецкого «Галатасарая» (0:1). Объединяло эти две встречи то, что «Ливерпуль» постоянно был в разъездах, и сейчас коллектив Слота также сыграет на выезде, но уже против действующего Клубного чемпиона мира, у которого тоже не все в порядке с результатами – лишь две победы в последних шести матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.