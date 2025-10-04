Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Челси
04.10.2025 19:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 октября 2025, 05:50 |
16
0

Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Английской Премьер-лиги

04 октября 2025, 05:50 |
16
0
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 4-го октября, состоится поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 19:30.

Давно такого не случалось, чтобы команда Арне Слота проигрывала два матча кряду. Но сейчас такова реальность «красных» – после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2) пришла неудача и в игре Лиги чемпионов УЕФА против турецкого «Галатасарая» (0:1). Объединяло эти две встречи то, что «Ливерпуль» постоянно был в разъездах, и сейчас коллектив Слота также сыграет на выезде, но уже против действующего Клубного чемпиона мира, у которого тоже не все в порядке с результатами – лишь две победы в последних шести матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Челси
4 октября 2025 -
19:30
Ливерпуль
Тотал больше 2.5 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с вингером сборной Бразилии
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 6
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
Футбол | 04 октября 2025, 04:04 1
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас

Тренер – об отсутствии Михавка

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03.10.2025, 15:14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
Футбол | 04.10.2025, 00:12
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Футбол | 03.10.2025, 07:07
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 34
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем