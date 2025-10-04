В субботу, 4 октября, «Челси» принимал «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ.

Поединок прошел на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился победой хозяев 2:1. «Синие» забили победный гол на 90+6-й минуте. Отличился 18-летний бразилец Эстеван.

«Ливерпуль», который является действующим победителем АПЛ, после семи матчей идет вторым в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет шестым с 11 баллами.

АПЛ. 7-й тур, 4 октября.

Челси – Ливерпуль – 2:1

Гол: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 – Кагпо, 63.

ГОЛ! Кайседо, 14 мин, 1:0!

ГОЛ! Кагпо, 63 мин, 1:1!

ГОЛ! Естеван, 90+6 мин, 2:1!