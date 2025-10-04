Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты центрального матча АПЛ
В субботу, 4 октября, «Челси» принимал «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ.
Поединок прошел на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился победой хозяев 2:1. «Синие» забили победный гол на 90+6-й минуте. Отличился 18-летний бразилец Эстеван.
«Ливерпуль», который является действующим победителем АПЛ, после семи матчей идет вторым в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет шестым с 11 баллами.
АПЛ. 7-й тур, 4 октября.
Челси – Ливерпуль – 2:1
Гол: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 – Кагпо, 63.
События матча
