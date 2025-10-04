Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Челси
04.10.2025 19:30 – FT 2 : 1
Ливерпуль
Англия
04 октября 2025, 21:31 | Обновлено 04 октября 2025, 21:48
846
1

Смотрите самые интересные моменты центрального матча АПЛ

Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

В субботу, 4 октября, «Челси» принимал «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ.

Поединок прошел на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился победой хозяев 2:1. «Синие» забили победный гол на 90+6-й минуте. Отличился 18-летний бразилец Эстеван.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ливерпуль», который является действующим победителем АПЛ, после семи матчей идет вторым в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет шестым с 11 баллами.

АПЛ. 7-й тур, 4 октября.

Челси – Ливерпуль – 2:1

Гол: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 – Кагпо, 63.

ГОЛ! Кайседо, 14 мин, 1:0!

ГОЛ! Кагпо, 63 мин, 1:1!

ГОЛ! Естеван, 90+6 мин, 2:1!

События матча

90’ +8
Энцо Мареска (Челси) получает красную карточку.
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Марк Кукурелья.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Александер Исак.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси), асcист Мало Гюсто.
Andy_P
Ой Ой! Шо, печень опять прожарили? Прошлогодняя шара кончилась?
