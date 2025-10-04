4 октября состоится матч шестого тура Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Бавария».

Футбольное противостояние примет арена «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице (15 очков), «Айнтрах» находится чуть ниже – пятая позиция и девять баллов.

Последний раз команды встречались 23 февраля 2025 года в рамках Бундеслиги. В тот день «Бавария» прошлась по сопернику, разгромив «Айнтрах» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Айнтрахт – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция