Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Айнтрахт – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
04.10.2025 19:30 - : -
Бавария
Германия
04 октября 2025, 10:42 | Обновлено 04 октября 2025, 10:56
Айнтрахт – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 19:30 поединок 6-го тура немецкой Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября состоится матч шестого тура Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Бавария».

Футбольное противостояние примет арена «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице (15 очков), «Айнтрах» находится чуть ниже – пятая позиция и девять баллов.

Последний раз команды встречались 23 февраля 2025 года в рамках Бундеслиги. В тот день «Бавария» прошлась по сопернику, разгромив «Айнтрах» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Айнтрахт – Бавария
